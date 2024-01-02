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إصابة جنديين اثنين من جيش الاحتلال في الجليل الأعلى

1/2/2024 11:25:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة إصابة جنديين "إسرائيليين" بصواريخ مضادة للدروع استهدفت منطقة راميم في الجليل الأعلى.
وذكر جيش الاحتلال بأن حزب الله أطلق صواريخ مضادة للدروع صوب مجموعة من الجنود ما أدى لإصابتهم بين قتلى وجرحى.
فيما اعلن حزب الله انه "بعد سحب الاحتلال لقتلاه وجرحاه الذين تمّ استهدافهم سابقًا في محيط موقع المرج، استهدفنا الساعة 11:00 من مساء الثلاثاء مجموعة جديدة من ‏جنود الاحتلال قدِمت لتُعاين المكان بالأسلحة الموجّهة وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح".‏
واغتالت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء امس الثلاثاء، الشيخ صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس واثنين من قيادة القسام و3 آخرين فيما أصيب نحو 11 شخصًا بجروح متفاوتة خلال استهداف مكتب الحركة في منطقة المشرفية في الضاحية اللبنانية ببيروت.

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