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بن غفير يرد على انتقادات واشنطن

1/2/2024 11:25:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رفض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، انتقادات واشنطن لتصريحاته المتعلقة بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة نحو دول أخرى، معتبراً أن ذلك مصلحة لإسرائيل.
وقال بن غفير في تغريدة عبر موقع "إكس": "نقدر حقاً الولايات المتحدة الأمريكية ولكن مع كل الاحترام الواجب، فإننا لسنا نجمة أخرى على العلم الأمريكي".
وأضاف: "الولايات المتحدة هي أفضل صديق لنا، ولكن قبل كل شيء سنفعل ما هو الأفضل لدولة إسرائيل".
وتابع: "هجرة مئات الآلاف من غزة ستسمح لسكان القطاع بالعيش في أمان وحماية جنود الجيش الإسرائيلي"، وفق تعبيره.

ووجهت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، انتقادات لتصريحات الوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير الداعية لإعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة.
وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن الحكومة الإسرائيلية أكدت لها مراراً أن مثل هذه التصريحات لا تعكس سياستها، مضيفة "يجب أن تتوقف فوراً".
ودعا الوزيران الإسرائيليان لتشجيع هجرة سكان غزة، باعتباره "الحل الصحيح والعادل والأخلاقي والإنساني" للأزمة في قطاع غزة.

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