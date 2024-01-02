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أزمة حقيقية في أندية المحترفين

1/2/2024 11:25:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

باتت أندية المحترفين لكرة القدم، تعيش أزمة حقيقية تهدد استمرارها بشكل طبيعي في المنافسات المقبلة، في ظل ما تعانيه من صعوبات مالية خانقة، بدأت تلقي بظلالها تدريجيا على استقرار الفرق التي تعاني من تسرب للاعبيها بسبب غياب المستحقات المالية، كما تعاني إضرابات واحتجابات واستقالات وشكاوى، بسبب شح الموارد المالية وعدم القدرة على الإيفاء بجزء بسيط من التزاماتها وما أكثرها!
الوضع الحالي لأندية المحترفين، ينذر بكارثة في مرحلة الإياب من الدوري، في حال لم تتدارك الأندية أوضاعها الصعبة والتي لن تكون قادرة على تداركها من دون مساعدة اتحاد الكرة، أو فزعة المحبين، أو نظرة شفقة من المؤسسات والشركات، فيما يبدو أن الحل الأمثل هو المتمثل بتدخل حكومي بعيد المنال في هذه المرحلة، لأن المقروء مكتوب من عنوانه!
مرحلة العجز التي وصلت إليها الأندية، لم تأت فجأة، فهي تراكمات لسنوات مضت، وترحيل للأزمات، حتى حلت الكارثة بأوضاع الأندية التي باتت مهددة بمزيد من الكوارث في حال لم يطرأ أي مستجدات.
وربما تتحمل الأندية وزر ما وصلت إليه، لأسباب كثيرة، أولا انقسامها، وعدم قدرتها على فرض مطالبها أو نيل كامل حقوقها المالية من اتحاد الكرة، كما أنها لم تعد قادرة على الذهاب إلى الاتحاد بمطالب واضحة، بسبب غياب الكلمة الموحدة، نتيجة ما تعانيه من اختراق، ما جعل الاتحاد في مأمن من أي تحرك جماعي للأندية.
ربما يطول الحديث عن أسباب ما وصلت إليه الأندية في الوقت الحالي، ولكن المرحلة تتطلب مشاورات وجلسات عصف ذهني وخلوات حقيقية (ليس اجتماعات وبيانات فقط)، لتوحيد الصف، بحثا عن حلول مجدية في هذا الموسم الكروي الحالي، على أن تعيد هذه الأندية حساباتها في الموسم المقبل، بحثا عن حلول دائمة، وليس حلولا آنية وترحيل مشاكل كما يحدث اليوم.
كما أن الاتحاد مطالب بتجسيد واقعي لمقولته الدائمة (الأندية والاتحاد في قارب واحد)، فهذه العبارة باتت مستفزة لبعدها عن الحقيقة، والمطلوب من الاتحاد الجلوس مع الأندية برغبة وليس بشكل بروتوكولي، لمناقشة الأسباب التي أوصلت الأندية إلى هذه الدرجة من الانحدار، ومن ثم بحث وطرح الحلول التي من الممكن أن تسهم في تصويب المسار في الموسم المقبل، هذا في حال نجحت الأندية في تجاوز الموسم الحالي.

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