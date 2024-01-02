أزمة حقيقية في أندية المحترفين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
باتت أندية المحترفين لكرة القدم، تعيش أزمة حقيقية تهدد استمرارها بشكل طبيعي في المنافسات المقبلة، في ظل ما تعانيه من صعوبات مالية خانقة، بدأت تلقي بظلالها تدريجيا على استقرار الفرق التي تعاني من تسرب للاعبيها بسبب غياب المستحقات المالية، كما تعاني إضرابات واحتجابات واستقالات وشكاوى، بسبب شح الموارد المالية وعدم القدرة على الإيفاء بجزء بسيط من التزاماتها وما أكثرها!
الوضع الحالي لأندية المحترفين، ينذر بكارثة في مرحلة الإياب من الدوري، في حال لم تتدارك الأندية أوضاعها الصعبة والتي لن تكون قادرة على تداركها من دون مساعدة اتحاد الكرة، أو فزعة المحبين، أو نظرة شفقة من المؤسسات والشركات، فيما يبدو أن الحل الأمثل هو المتمثل بتدخل حكومي بعيد المنال في هذه المرحلة، لأن المقروء مكتوب من عنوانه!
مرحلة العجز التي وصلت إليها الأندية، لم تأت فجأة، فهي تراكمات لسنوات مضت، وترحيل للأزمات، حتى حلت الكارثة بأوضاع الأندية التي باتت مهددة بمزيد من الكوارث في حال لم يطرأ أي مستجدات.
وربما تتحمل الأندية وزر ما وصلت إليه، لأسباب كثيرة، أولا انقسامها، وعدم قدرتها على فرض مطالبها أو نيل كامل حقوقها المالية من اتحاد الكرة، كما أنها لم تعد قادرة على الذهاب إلى الاتحاد بمطالب واضحة، بسبب غياب الكلمة الموحدة، نتيجة ما تعانيه من اختراق، ما جعل الاتحاد في مأمن من أي تحرك جماعي للأندية.
ربما يطول الحديث عن أسباب ما وصلت إليه الأندية في الوقت الحالي، ولكن المرحلة تتطلب مشاورات وجلسات عصف ذهني وخلوات حقيقية (ليس اجتماعات وبيانات فقط)، لتوحيد الصف، بحثا عن حلول مجدية في هذا الموسم الكروي الحالي، على أن تعيد هذه الأندية حساباتها في الموسم المقبل، بحثا عن حلول دائمة، وليس حلولا آنية وترحيل مشاكل كما يحدث اليوم.
كما أن الاتحاد مطالب بتجسيد واقعي لمقولته الدائمة (الأندية والاتحاد في قارب واحد)، فهذه العبارة باتت مستفزة لبعدها عن الحقيقة، والمطلوب من الاتحاد الجلوس مع الأندية برغبة وليس بشكل بروتوكولي، لمناقشة الأسباب التي أوصلت الأندية إلى هذه الدرجة من الانحدار، ومن ثم بحث وطرح الحلول التي من الممكن أن تسهم في تصويب المسار في الموسم المقبل، هذا في حال نجحت الأندية في تجاوز الموسم الحالي.
MENAFN02012024000072011014ID1107678853
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.