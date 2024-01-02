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عقيدة وحدة الوجود في رواية الخيميائي

1/2/2024 11:19:22 PM
(MENAFN- Al Watan) امتدادًا لمقالات سابقة حول أهمية عقيدة وحدة الوجود في فهم واستيعاب آليات التفكير في الثقافة الغربية ومدى ارتباطها بالتراث اليوناني ومعتقداته الدينية، نقدم اليوم رواية (الخيميائي) للروائي البرازيلي باولو كويلو. أحد أكثر الروايات مبيعًا حول العالم. ونالت شهرة واسعة لما تتضمنه من أفكار عميقة نستطيع أن نؤكد، كما يظهر في الرواية، تأثر كويلو بأفكار وحدة الوجود. تتميز رواية الخيميائي كما هو معروف عالميًا بأبعادها الفلسفية الدينية، فهي رواية يمكن أن يطلق عليها (رواية فلسفية). وحين يوصف عمل أدبي بأنه (فلسفي) فأول ما يتبادر للذهن: ما علاقة هذا العمل الأدبي بعقيدة وحدة الوجود؟
في رواية الخيميائي ترجمة لمياء منذر، في الحوار بين بطل الرواية سنتياجو والرجل العجوز صاحب الحكمة والبصيرة. يقول الرجل العجوز: ((إن كل الأشياء ليست سوى شيء واحد، وعندما تريد شيئًا ما، فإن العالم بأسره يتظافر ليتيح لك تحقيق ما ترغب به)). هذا الحوار البسيط بين سنتياجو والرجل العجوز في الأجزاء الأولى من الكتاب، تبشرنا بأننا أمام عمل فلسفي بامتياز. فحديث الرجل العجوز يبدو من الوهلة الأولى أنه يدور حول ((وحدة الوجود)) وهذه العقيدة الدينية حتى وقت قريب، وكما ذكرنا بشكل متكرر بأنها وجهة النظر الدينية لغالب الفلاسفة البارزين في اليونان وأوروبا. في الاقتباس المطروح آنفا، وكما يتضح في صفحات الكتاب اللاحقة أن الكاتب يحاول أن يقدم وحدة الوجود في قالب أدبي ويصور الطبيعة بأنها إلهية وأننا نحن البشر جزء من الكل الواحد المترابط.
في أحداث الرواية، قدم كويلو فكرة (روح العالم)، وكيف أن جميع الكائنات الحية وغير الحية لها روح وترابط وجودي، أي أن جميع العناصر في الطبيعة هي في الأساس أشكال متنوعة لروح واحدة، والحياة والكون والطبيعة ومن يعيش فيها يشكلون ضربًا من ضروب الوحدة الروحية. وبسبب هذا الاعتقاد على وجه التحديد ينكر المؤمنون بوحدة الوجود وجود إله منزه عن مخلوقاته أي إله منفصل خلق العالم من العدم. ومن المهم تحليل الجوانب الروحية في أعمال كويلو لأنها تشكل جزءًا رئيسًا في الرواية الأكثر مبيعا حول العالم، علاوة على ذلك فإن بعض القيم التي يتضمنها العمل تتعارض مع معتقدات كويلو الكاثوليكية. هذا التعارض المثير للجدل بين العقيدة الكاثوليكية وعقيدة وحدة الوجود لم يقتصر على الرواية أو على شخصيات منفردة لا يمكن التعميم عليها. ولكنه في الحقيقة تعارض تاريخي وقديم ومن خلاله يمكن التعرف على الصورة الكاملة لطبيعة الصراع التاريخي بين رجال الكنيسة والفلاسفة في التراث الأوروبي أو الفقهاء والفلاسفة في التراث الإسلامي.
انتشرت رواية الخيميائي في الأوساط الأدبية في العالم العربي بشكل واسع ولكن قليلًا من القراء قرأها وفق سياقاتها الدينية أو أدرك العلاقة بين الرواية وعقيدة وحدة الوجود. فنحن غالبًا نقرأ الفلسفة والأدب الفلسفي بصورة منقوصة لأن فكرة ((وحدة الوجود)) لم تأخذ حقها من الدراسة والتحليل والتأصيل العلمي، كونها فكرة محورية ومؤثرة في وجدان الشعوب الغربية وموروثاتها الدينية والثقافية. وبالتالي فإن قراءتنا للتاريخ والفكر الغربيين لم ترتق للمستوى المطلوب من التأصيل للمنظومة الفكرية في التراثين اليوناني والأوروبي.

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