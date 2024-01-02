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ماذا يغير الحيوان في الإنسان

1/2/2024 11:19:22 PM
(MENAFN- Al Watan) (لا تربِّ القطط لأنها ستصيبك بالحساسية، ابعدي فتياتك عن القطط لأنها تصيبهن بداء القطط، ومن الممكن أن تسبب لهنّ عقمًا أو تشوهات في الأجنة، لا تقترب منها فقد تُصاب بأمراض جلدية!).
تحذيرات طبية مرعبة من كائن لطيف، فمن ألطف من القطط، التي استأنسها الإنسان منذ 8000 سنة؟
(ماو) هكذا سماها قدماء المصريين، وكانت جزءًا من ثقافتهم الدينية، حتى أنه تمّ تحنيطها كالبشر تمامًا، وصُنعت لها التماثيل. أحب المصريون قططهم لحد حلق حواجبها حدادًا على وفاتها.
رأى قدماء المصريين والإغريقيون كذلك أن القطط كائنات نافعة بسبب مكافحتها للحشرات، وقدرتها على قتل الثعابين مثل الكوبرا، بينما اعتبرها الأوروبيون القدماء أكثر الحيوانات حنانًا وألفة، ولا يُسمح باقتنائها إلا للملوك والأمراء. في الصين كانت رمزًا للخصوبة، وفي الحضارة اليابانية حظيت القطط بمكانة رفيعة، فارتفع سعرها ولم يتمكن سوى النبلاء من الفوز بها. ولأن في كل حضارة حظٌ من الخرافة اعتبرها البوذيون مسكنًا للأرواح المقدسة.
وجاء الإسلام فجعل ( في كل كبدٍ رطبةٍ أجر)، دين الرحمة والحب، أسبغ عليها نبي الأمة صفة الطهر (إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات) واعتبرها من متاع البيت.
مرور القطط بالمنازل ليس بنكرة وتعايشها مع الإنسان ليس بمضرةٍ يجب دفعها. نعم ننصح المصابين بالحساسية والأمراض الصدرية بالابتعاد عن كل الوبريات بما فيهم القطط.
الفتيات الصغيرات السليمات لا ضرر في تربيتهن للقطط طالما ليست هناك سيدة حامل في المنزل. قطط المنازل عادة لا تتعرض لداء القطط إذا كان طعامهم جيدًا، ولا يحتوي على لحوم نيئة أو جرذان وطيور. القطط بريئة من عقم النساء، وإذا كانت هناك امرأة حامل من الأفضل ألا تحتك بالقطط وألا تلاعب قطط الشارع لأنه من الممكن أن تكون مصابة بالتوكسوبلازما (داء القطط) فينتقل ذلك للأم ومنها لجنينها ما سيضر به.
رغم أن داء التوكسوبلازما التصق بالقطط وأخذ اسمها ليصبح داءها، إلا أنها ليست المتهمة الوحيدة، حيث إن تناول اللحوم النيئة من الممكن أن يسبب ذلك أو تقطيع خضار السلطات بالسكين ذاتها التي قطع اللحم النيء بها، قبل غسلها.
لتربية القطط والحيوانات الأليفة الكثير من المنافع الصحية، وأولها تخفيف التوتر والشعور بالراحة، وبالتالي ينخفض هرمون الكورتيزول، ما يساعد على انتظام ضغط الدم، وبالتالي يحافظ على صحة القلب والشرايين.
أثبتت الدراسات أنّ الحيوانات الأليفة تساعد في تغيير المزاج للأفضل وتحسينه، كما أنها تقلّل من فرص الإصابة بالاكتئاب والإحباط. اللعب مع الحيوانات الأليفة كالقطط يرفع معدل هرمون الدوبامين والسيروتونين، أي ترفع معدل هرمونات السعادة.
كذلك كان معدل الدهون الثلاثية والكوليسترول أقل لدى أصحاب الحيوانات الأليفة أكثر من غيرهم.
تقل نسبة زيارة المسنين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا من مربي الحيوانات الأليفة لأطبائهم بنسبة %30 مقارنة بمن ليس لديهم حيوانات أليفة، وبالطبع هذا لأن لديهم روتين حياة أفضل ويتمتعون بصحة نفسية جيدة.
حتى رعي الأغنام رغم صعوبته إلا أن رعاتها أفضل صحة، تأمل الأسماك بألوانها في حوض الأسماك كفيل بأن يقلل من توتر العضلات ويخفض معدلات نبض القلب لتشعر بالهدوء والسكينة.
التطور فرض على الإنسان نمطا معينا من الحياة، خلق حاجزًا بينه وبين الطبيعة، بحيواناتها وأشجارها، بينما كل ذلك خُلق من أجله، حتى هذه الألفة التي نشعر بها حينما نداعب قطة ليست بغريبة، فقد تشاركنا سفينة نوح من قبل، نعرفهم ويعرفوننا، نألفهم ويألفوننا.
وأخيرًا.. إن كنت لا تستطيع الاهتمام بحيوان فلا تؤذه، فهم شركاؤنا في هذا الكون.

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