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المؤشر الجغرافي يحمي العيش الحساوي من الغش

1/2/2024 11:19:21 PM
(MENAFN- Al Watan) تحفظ رئيس لجنة التنمية الزراعية في غرفة الأحساء المهندس صادق الرمضان، إزاء ما أسماه غشاً، وذلك بخلط محصول ((العيش الحساوي))، ذو اللون الأحمر، الذي تشتهر بزراعته الواحة دون غيرها في العالم، بأنواع أخرى من محاصيل أرز ((حمراء)) منتجة في دول الشرق الأقصى ذات السعر الرخيص، أو بيع الأصناف الواردة من دول الشرق الأقصى بشكل مباشر على أنه ((عيش حساوي))، فيما أكد الرمضان لـ((الوطن))، شروع اللجنة في إجراءات تسجيل العيش الحساوي، في المؤشر الجغرافي في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بهدف توفير الحماية الكاملة، ومنع الاستغلال غير المشروع لشهرته كمنتج محلي.
تفاوت في الأسعار
كانت أسعار بيع عبوات، تحمل مسمى: ((عيش حساوي))، سجلت خلال الأيام القليلة الماضية في بعض المتاجر ونقاط البيع، تفاوتًا كبيرًا، تراوحت بين 10 ريالات إلى 27 ريالا للكيلوجرام الواحد. وقدمت اللجنة من خلال الغرفة التجارية، ملفًا متكامًلا لـ((العيش الحساوي)) لتسجيله كمؤشر جغرافي، يحميه من عمليات التداخلات والغش، وإطلاق مسمى ((العيش الحساوي)) فقط على المحصول، إذا تم زراعته في الأحساء، والعمل على رقابته، وغير مغشوش، وقد أنتج بالطريقة السليمة، ويخضع للرقابة الصحية من استخدام المواد الوقائية والتسميد، واستخدام المياه، والتقنيات الحديثة في المياه، وتقليل استهلاك المياه.
غير محمي
شدد الرمضان على أن واحدة من الإشكالات، التي يقع فيه ((العيش الحساوي))، أنه غير محمي، وهذا يجعل من ضعاف النفوس، القيام بالغش فيه، وذلك بخلطه مع أنواع الأرز المنتجة في دول الشرق الأقصى، للشبه والتقارب اللوني والشكلي بينهم، بينما الاختلاف بينهم واضحًا وجليًا في الطبخ والمذاق والجودة، فالمستهلكون، يشترون المغشوش بسعر الأصلي ((الحساوي)) ذي الجودة العالية، والإشكالية الأخرى في ((العيش الحساوي))، عدم تسجيله، كمحصول وطني، وبالتالي لا تتاح له الفرص المتوفرة للمحاصيل الزراعية الأخرى في السعودية، والتي من بينها لا إقراض فيه صندوق التنمية الزراعية، داعيًا إلى تسجيله كمحصول وطني، لا سيما ومساهمته في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030، علاوة على أنه محصول ((فريد)) جدًا من نوعه على مستوى العالم، وتميزه في بعض الأكلات، كطبق مهم مرتبط بالمملكة.
جمعية متخصصة
أبان الرمضان، أن ((العيش الحساوي)) من الأرز الأحمر، ويختلف عن أي رز أحمر في الدول الأخرى، لافتًا إلى أن الأسعار متفاوتة لمحصول العيش الحساوي، يخضع لقانوني العرض والطلب، وأن السعر العادل، لا يقل عن 20 ريالا للكيلوجرام، كاشفًا الخطوة الأخرى بعد تسجيله في المؤشر الجغرافي، تأسيس جمعية متخصصة للعيش الحساوي، تبدأ أعمالها من الزراعة وتنتهي بالتسويق، وتتولى الجمعية، تجميع الخبرات، وتطوير المعرفة، والتنسيق مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء، وتسجيله كمحصول وطني، ليحظى بدعم وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتحديد مساحات الأراضي الزراعية، وتأجيرها على المزارعين، وكذلك التنسيق مع المؤسسة العامة للري في تأمين موارد المياه لزراعته، مع توفير الإرشاد المائي، وإدخال التقنيات الجديدة في زراعته.
أعمال مزمع إدراجها في خدمات الجمعية
- متابعة المزارعين ومساعدتهم في الاقتراض
- التخزين بالطريقة المثلى مع مراعاة درجات الحرارة والرطوبة
- إنتاج محصول بأعلى درجات الجودة
- التأكيد على توريد المحصول الجيد
- الإنتاج بطريقة صحية
- التعبئة في عبوات خاصة
- ذكر اسم المزارع على العبوة
- التوزيع والتسويق على مستوى المملكة والعالم

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