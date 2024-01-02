الرياضة النسائية ترفع عدد أندية القطاع الخاص

(MENAFN
- Al Watan) كشفت وزارة الرياضة عن ارتفاع عدد أندية القطاع الخاص بعد أن تم السماح لها بالمشاركة في المسابقات الرسمية منذ 2021. وبينت الأرقام والإنجازات التي حققتها الوزارة في العام الماضي، ومنها الأرقام التي حققتها منصة نافس التي تأسست في يونيو 2021 وتهتم بدخول الشركات والمستثمرين للرياضة عبر تأسيس أنديتهم.
ارتفاع كبير
أكدت أرقام الوزارة أن عدد أندية القطاع الخاص في المملكة التي تحصلت على رخصة نافس وصلت إلى 242 ناديًا، ليكون أعلى بكثير من رقم 29 ناديًا الذي ظهر في يونيو 2022، أي بزيادة 213 ناديًا، وهي زيادة رائعة تؤكد شعف السعوديين بممارسة الرياضة، وأيضًا الرغبة الجامحة لدى المستثمرين في الاستثمار في المجال الرياضي.
تفوق نسائي
ظهرت أندية القطاع الخاص بشكل واضح في المسابقات النسائية، حيث يتواجد نادي شعلة الشرقية في منافسات الدوري الممتاز للسيدات.
وفي دوري الدرجة الأولى للسيدات، تتواجد 10 أندية تمتلك رخصة نافس وهي النورس، سهم، نجمة جدة، العنقاء، الأمل، منجم المواهب، اتحاد النسور، البيرق، النسور الذهبية، الهمة. وبرز اسم جدة يونايتد في ساحة كرة السلة النسائية، حيث فاز بالميدالية الذهبية مرتين متتاليتين في دورة الألعاب السعودية 2022 و2023، بجانب مشاركته في منافسات الدوري السعودي لكرة السلة للسيدات.
وعلى مستوى الرجال، تتواجد 4 أندية للقطاع الخاص في الدوري السعودي للدرجة الرابعة للرجال، وهي المخواة والشعبة والفضل والدمام.
-2021 شهد إتاحة الفرصة للأندية الخاصة بالمنافسة في البطولات
-منصة نافس أسست في عام 2021 لاستقطاب الأندية الخاصة
-242 ناديًا تحمل رخصة نافس
-213 ناديًا حصلوا على الرخصة منذ يونيو 2022
-شعلة الشرقية يتواجد بالدوري الممتاز للسيدات
-10 أندية خاصة تتواجد في دوري الأولى للسيدات
-جدة يونايتد ناد خاص تألق بكرة السلة
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