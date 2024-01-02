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الرياضة النسائية ترفع عدد أندية القطاع الخاص

1/2/2024 11:19:21 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت وزارة الرياضة عن ارتفاع عدد أندية القطاع الخاص بعد أن تم السماح لها بالمشاركة في المسابقات الرسمية منذ 2021. وبينت الأرقام والإنجازات التي حققتها الوزارة في العام الماضي، ومنها الأرقام التي حققتها منصة نافس التي تأسست في يونيو 2021 وتهتم بدخول الشركات والمستثمرين للرياضة عبر تأسيس أنديتهم.
ارتفاع كبير
أكدت أرقام الوزارة أن عدد أندية القطاع الخاص في المملكة التي تحصلت على رخصة نافس وصلت إلى 242 ناديًا، ليكون أعلى بكثير من رقم 29 ناديًا الذي ظهر في يونيو 2022، أي بزيادة 213 ناديًا، وهي زيادة رائعة تؤكد شعف السعوديين بممارسة الرياضة، وأيضًا الرغبة الجامحة لدى المستثمرين في الاستثمار في المجال الرياضي.
تفوق نسائي
ظهرت أندية القطاع الخاص بشكل واضح في المسابقات النسائية، حيث يتواجد نادي شعلة الشرقية في منافسات الدوري الممتاز للسيدات.
وفي دوري الدرجة الأولى للسيدات، تتواجد 10 أندية تمتلك رخصة نافس وهي النورس، سهم، نجمة جدة، العنقاء، الأمل، منجم المواهب، اتحاد النسور، البيرق، النسور الذهبية، الهمة. وبرز اسم جدة يونايتد في ساحة كرة السلة النسائية، حيث فاز بالميدالية الذهبية مرتين متتاليتين في دورة الألعاب السعودية 2022 و2023، بجانب مشاركته في منافسات الدوري السعودي لكرة السلة للسيدات.
وعلى مستوى الرجال، تتواجد 4 أندية للقطاع الخاص في الدوري السعودي للدرجة الرابعة للرجال، وهي المخواة والشعبة والفضل والدمام.
-2021 شهد إتاحة الفرصة للأندية الخاصة بالمنافسة في البطولات
-منصة نافس أسست في عام 2021 لاستقطاب الأندية الخاصة
-242 ناديًا تحمل رخصة نافس
-213 ناديًا حصلوا على الرخصة منذ يونيو 2022
-شعلة الشرقية يتواجد بالدوري الممتاز للسيدات
-10 أندية خاصة تتواجد في دوري الأولى للسيدات
-جدة يونايتد ناد خاص تألق بكرة السلة

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