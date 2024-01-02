القادسية يخطط للابتعاد بالقمة

(MENAFN
- Al Watan) تختتم، اليوم، منافسات الجولة الـ16 لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، بـ3 مواجهات مهمة وقوية، إذ تعد موقعة الجبلين والعروبة، التي ستجمعهما على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية قمة مرتقبة، لا سيما وأن الفارق النقطي بين الفريقين، اللذين ينافسان بقوة على مراكز الصعود إلى دوري الكبار، يكمن في نقطتين تصبان في مصلحة العروبة الذي يملك 30 نقطة، فيما حصد الجبلين 28 نقطة.
ويطمح متصدر الدوري القادسية برصيد 34 نقطة إلى الابتعاد بالصدارة، حينما يستقبل على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، هجر صاحب النقاط الـ11، والساعي إلى الخروج من نفق المراكز المتأخرة.
وفي الجوف وعلى ملعب نادي العروبة، يلتقي الجندل الذي يملك 21 نقطة والبكيرية صاحب النقاط الـ18.
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