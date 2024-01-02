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القادسية يخطط للابتعاد بالقمة

1/2/2024 11:19:21 PM
(MENAFN- Al Watan) تختتم، اليوم، منافسات الجولة الـ16 لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، بـ3 مواجهات مهمة وقوية، إذ تعد موقعة الجبلين والعروبة، التي ستجمعهما على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية قمة مرتقبة، لا سيما وأن الفارق النقطي بين الفريقين، اللذين ينافسان بقوة على مراكز الصعود إلى دوري الكبار، يكمن في نقطتين تصبان في مصلحة العروبة الذي يملك 30 نقطة، فيما حصد الجبلين 28 نقطة.
ويطمح متصدر الدوري القادسية برصيد 34 نقطة إلى الابتعاد بالصدارة، حينما يستقبل على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، هجر صاحب النقاط الـ11، والساعي إلى الخروج من نفق المراكز المتأخرة.
وفي الجوف وعلى ملعب نادي العروبة، يلتقي الجندل الذي يملك 21 نقطة والبكيرية صاحب النقاط الـ18.

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