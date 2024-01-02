15 بطولة رياضية تنعش شتاء جازان

(MENAFN
- Al Watan) تطلق منطقة جازان شارة بدء 15 بطولة وفعالية رياضية نهاية الأسبوع الجاري، تزامنا مع بدء الموسم الشتوي، الذي يتعزز معه الحراك الرياضي، وإنعاش المنافسات الشتوية، في وقت تحتضن المنطقة 5 بطولات كبرى، تم استحداث 5 بطولات جديدة للمرة الأولى في جازان. واستنفرت 5 جهات ممثلة في الإمارة، والأمانة، وفرع وزارة الرياضة، والاتحادات الرياضية، واللجان المنظمة جهودهم في إنهاء كافة الترتيبات، والاستعدادات لرسم خارطة شتاء جازان الرياضي، حيث يشارك نحو 2000 رياضي ورياضية من داخل وخارج المملكة في المنافسات الرياضية المختلفة، والتتويج بالجوائز والمراكز الأولى، وسط ترقب لحصد الألقاب. وتتمثل أبرز البطولات والفعاليات الرياضية: بطولة غرب آسيا لكرة الطائرة الشاطئية، وبطولة المملكة لكرة الطائرة، والبطولة الدولية للإنقاذ والسلامة البحرية، وبطولة المملكة لألعاب القوى، وبطولة المنطقة الغربية والجنوبية للملاكمة، وبطولة المنطقة الجنوبية لكمال الأجسام، وبطولة رفع الأثقال، وملتقى المملكة لألعاب القوى، وبطولة السهام، ومسابقات التطعيس، وبطولة كرة القدم للمحافظات، وبطولة البنت بول، وفعاليات الغوص التقليدي، والفروسية، ومسابقة الصقور.
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