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15 بطولة رياضية تنعش شتاء جازان

1/2/2024 11:19:21 PM
(MENAFN- Al Watan) تطلق منطقة جازان شارة بدء 15 بطولة وفعالية رياضية نهاية الأسبوع الجاري، تزامنا مع بدء الموسم الشتوي، الذي يتعزز معه الحراك الرياضي، وإنعاش المنافسات الشتوية، في وقت تحتضن المنطقة 5 بطولات كبرى، تم استحداث 5 بطولات جديدة للمرة الأولى في جازان. واستنفرت 5 جهات ممثلة في الإمارة، والأمانة، وفرع وزارة الرياضة، والاتحادات الرياضية، واللجان المنظمة جهودهم في إنهاء كافة الترتيبات، والاستعدادات لرسم خارطة شتاء جازان الرياضي، حيث يشارك نحو 2000 رياضي ورياضية من داخل وخارج المملكة في المنافسات الرياضية المختلفة، والتتويج بالجوائز والمراكز الأولى، وسط ترقب لحصد الألقاب. وتتمثل أبرز البطولات والفعاليات الرياضية: بطولة غرب آسيا لكرة الطائرة الشاطئية، وبطولة المملكة لكرة الطائرة، والبطولة الدولية للإنقاذ والسلامة البحرية، وبطولة المملكة لألعاب القوى، وبطولة المنطقة الغربية والجنوبية للملاكمة، وبطولة المنطقة الجنوبية لكمال الأجسام، وبطولة رفع الأثقال، وملتقى المملكة لألعاب القوى، وبطولة السهام، ومسابقات التطعيس، وبطولة كرة القدم للمحافظات، وبطولة البنت بول، وفعاليات الغوص التقليدي، والفروسية، ومسابقة الصقور.

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