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صفقة تبادلية تخلص الاتحاد من المشاغب

1/2/2024 11:19:21 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت مصادر أن إدارة الاتحاد عرضت على نظيرتها في الشباب إبرام صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إذ قدم الاتحاد عرضًا للشباب يطلب خلاله استعارة الظهير الأيمن، الدولي فواز الصقور مقابل عبدالرحمن العبود ولاعب آخر من العميد.
وأشارت إلى أن عرض الاتحاد جاء بصيغة الإعارة، دون دفع مبالغ مالية من أي ناد، مع خيار الشراء نهاية الموسم.
ويدخل الصقور في أبريل المقبل الفترة الحرة من عقده التي تسمح له بالرحيل عن الليث دون الرجوع إلى إدارة الشباب.
وأكدت المصادر، أن مدرب الاتحاد، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، وافق على إعارة العبود في يناير الجاري، على أن تبرم الإدارة صفقات في الدفاع لسد العجز الناتج عن الإصابات.

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