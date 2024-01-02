صفقة تبادلية تخلص الاتحاد من المشاغب

(MENAFN
- Al Watan) كشفت مصادر أن إدارة الاتحاد عرضت على نظيرتها في الشباب إبرام صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إذ قدم الاتحاد عرضًا للشباب يطلب خلاله استعارة الظهير الأيمن، الدولي فواز الصقور مقابل عبدالرحمن العبود ولاعب آخر من العميد.
وأشارت إلى أن عرض الاتحاد جاء بصيغة الإعارة، دون دفع مبالغ مالية من أي ناد، مع خيار الشراء نهاية الموسم.
ويدخل الصقور في أبريل المقبل الفترة الحرة من عقده التي تسمح له بالرحيل عن الليث دون الرجوع إلى إدارة الشباب.
وأكدت المصادر، أن مدرب الاتحاد، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، وافق على إعارة العبود في يناير الجاري، على أن تبرم الإدارة صفقات في الدفاع لسد العجز الناتج عن الإصابات.
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