الأخضر يكثف الدفاع والوسط

(MENAFN
- Al Watan) في الوقت الذي واصل فيه المنتخب السعودي تحضيراته لنهائيات كأس آسيا، التي تنطلق في قطر في الـ12 من يناير الجاري، وتستمر حتى الـ10 من فبراير المقبل، استبعد مدرب المنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني 4 لاعبين من قائمته النهائية، التي سيخوض بها النهائيات، وظهر جليا من القائمة المختارة أن مانشيني ركز على اللاعبين الذين يجيدون الأدوار الدفاعية بشكل كبيير.
26 لاعبا
شهدت القائمة استبعاد حارس المرمى محمد الربيعي، ولاعب الوسط علي هزازي، والجناح خالد الغنام، إضافة إلى المهاجم محمد مران، وذلك بعد أن تواجدوا في القائمة الأولية.
وضمت القائمة النهائية 26 لاعبا هم: نواف العقيدي، راغد النجار، أحمد الكسار، حسن كادش، عون السلولي، علي البليهي، علي لاجامي، حسان التمبكتي، سعود عبد الحميد، فواز الصقور، أيمن يحيى، عبد الله الخيبري، مختار علي، عبد الإله المالكي، فيصل الغامدي، عيد المولد، سالم الدوسري، عباس الحسن، ناصر الدوسري، محمد كنو، سامي النجعي، فهد المولد، عبد الرحمن غريب، فراس البريكان، عبد الله رديف، صالح الشهري.
تعزيز الدفاع
ضمت قائمة مانشيني 3 حراس مرمى، و 8 مدافين، و 8 لاعبين يجيدون اللعب في محوري 6 و 8، و4 لاعبين في الأجنحة والوسط، و3 مهاجمين، مما يؤكد رغبة المدرب في تكثيف المناطق الخلفية، وإغلاق المنافذ المؤدية إلى المرمى السعودي، وهو ذات الأسلوب الذي انتهجه خلال المباريات الودية والرسمية، التي قاد خلالها الصقور منذ قدومه في أغسطس الماضي.
اختبارات فسيولوجية
ميدانيا، قسم المدير الفني، روبرتو مانشيني، البرنامج التدريبي لحصتين تدريبيتين أجريت كلاهما على ملعب منتجع سيلين، الأولى في الفترة الصباحية، حيث قسم مانشيني اللاعبين لمجموعتين، الأولى أجرت الاختبارات اللياقية الفسيولوجية، فيما اكتفت المجموعة الثانية بتمارين تقوية في النادي الرياضي. فيما فرض مانشيني في الفترة المسائية تمارين اعتيادية بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، بعدها طبق تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري تقسيمة على نصف مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
- 26 لاعبا اختارهم مانشيني للقائمة النهائية
- 4 لاعبين استبعدهم المدرب من القائمة
- مانشيني ركز على الدفاع والوسط
- الإيطالي اكتفى بـ3 مهاجمين صريحين
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