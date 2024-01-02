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الأخضر يكثف الدفاع والوسط

1/2/2024 11:19:21 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي واصل فيه المنتخب السعودي تحضيراته لنهائيات كأس آسيا، التي تنطلق في قطر في الـ12 من يناير الجاري، وتستمر حتى الـ10 من فبراير المقبل، استبعد مدرب المنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني 4 لاعبين من قائمته النهائية، التي سيخوض بها النهائيات، وظهر جليا من القائمة المختارة أن مانشيني ركز على اللاعبين الذين يجيدون الأدوار الدفاعية بشكل كبيير.
26 لاعبا
شهدت القائمة استبعاد حارس المرمى محمد الربيعي، ولاعب الوسط علي هزازي، والجناح خالد الغنام، إضافة إلى المهاجم محمد مران، وذلك بعد أن تواجدوا في القائمة الأولية.
وضمت القائمة النهائية 26 لاعبا هم: نواف العقيدي، راغد النجار، أحمد الكسار، حسن كادش، عون السلولي، علي البليهي، علي لاجامي، حسان التمبكتي، سعود عبد الحميد، فواز الصقور، أيمن يحيى، عبد الله الخيبري، مختار علي، عبد الإله المالكي، فيصل الغامدي، عيد المولد، سالم الدوسري، عباس الحسن، ناصر الدوسري، محمد كنو، سامي النجعي، فهد المولد، عبد الرحمن غريب، فراس البريكان، عبد الله رديف، صالح الشهري.
تعزيز الدفاع
ضمت قائمة مانشيني 3 حراس مرمى، و 8 مدافين، و 8 لاعبين يجيدون اللعب في محوري 6 و 8، و4 لاعبين في الأجنحة والوسط، و3 مهاجمين، مما يؤكد رغبة المدرب في تكثيف المناطق الخلفية، وإغلاق المنافذ المؤدية إلى المرمى السعودي، وهو ذات الأسلوب الذي انتهجه خلال المباريات الودية والرسمية، التي قاد خلالها الصقور منذ قدومه في أغسطس الماضي.
اختبارات فسيولوجية
ميدانيا، قسم المدير الفني، روبرتو مانشيني، البرنامج التدريبي لحصتين تدريبيتين أجريت كلاهما على ملعب منتجع سيلين، الأولى في الفترة الصباحية، حيث قسم مانشيني اللاعبين لمجموعتين، الأولى أجرت الاختبارات اللياقية الفسيولوجية، فيما اكتفت المجموعة الثانية بتمارين تقوية في النادي الرياضي. فيما فرض مانشيني في الفترة المسائية تمارين اعتيادية بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، بعدها طبق تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري تقسيمة على نصف مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
- 26 لاعبا اختارهم مانشيني للقائمة النهائية
- 4 لاعبين استبعدهم المدرب من القائمة
- مانشيني ركز على الدفاع والوسط
- الإيطالي اكتفى بـ3 مهاجمين صريحين

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