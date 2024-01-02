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النهدي يتوج بجائزة نخبة النخبة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الثامنة للون الوضح

1/2/2024 11:19:21 PM
(MENAFN- Al Watan) توج رجل الأعمال عبدالله بن عامر النهدي مالك إبل منقية "النائلات"، بجائزة "نخبة النخبة" في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة لعام 2024، في ختام فعالياته اليوم في الصياهد شمال شرق الرياض، وسط حضور حاشد يجمع أجمل سلالات الإبل في المملكة والخليج والعالم.
ومن جانبه عبر صاحب منقية "النائلات" عبدالله النهدي، عن سعادته الغامرة بتحقيق هذا الفوز المميز، الذي حققت فيه منقية "النائلات" قصب السبق، وتجاوزت بفضل قدراتها ومعايير الجمال كافة المنافِسَات في المهرجان، وأثبتت تنافسيتها الفائقة ومقدرتها على تسيد ساحة مهرجان الملك عبدالعزيز، حيث فازت بمركز "نخبة النخبة" بعد اكتساحها لجوائز شوط الوضح، وقبل ذلك فوزها ببيرق المؤسس خلال العام الماضي.
وقال النهدي إن المهرجان تبوأ موقع الصدارة كأكبر وأهم مهرجان للإبل في العالم، من حيث القيمة السوقية للإبل المشاركة وبسلالتها العريقة، وبمستوى فعالياته وتنوعها التي تدعم الموروث الوطني بشأن الإبل، وتغرسه في قلوب الأجيال جيلاً وراء جيل.
ونوه النهدي بالمستوى المتميز للمهرجان الذي أقيم هذا العام تحت شعار "عز لأهلها" سواءً من ناحية مستوى وحجم المشاركات، أو من ناحية التنظيم، مؤكداً أنه كان للدعم الكبير من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء المشرف العام على نادي الإبل، أبلغ الأثر في إنجاح المهرجان وظهوره بالمظهر المشرف واللائق.
وأشار إلى أنه استثمر مئات الملايين من الريالات لتكوين منقية "النائلات" بهدف التربع على عرش الإبل، في سبيل تعزيز العناية بتراث الأجداد، وقال "إننا وعدنا ووفينا أن تحتكر "النائلات" مؤشر السوق، وتصدر إنتاج أفضل السلالات".
وتمثل الإبل تراثاً حياً تحفظه المملكة وتعتز به عبر عصورها التاريخية المختلفة منذ ما قبل الإسلام وخلاله وحتى تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - ومن بعده أبناؤه البررة ملوك المملكة حتى العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي
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