النهدي يتوج بجائزة نخبة النخبة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الثامنة للون الوضح

(MENAFN
- Al Watan) توج رجل الأعمال عبدالله بن عامر النهدي مالك إبل منقية "النائلات"، بجائزة "نخبة النخبة" في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة لعام 2024، في ختام فعالياته اليوم في الصياهد شمال شرق الرياض، وسط حضور حاشد يجمع أجمل سلالات الإبل في المملكة والخليج والعالم.
ومن جانبه عبر صاحب منقية "النائلات" عبدالله النهدي، عن سعادته الغامرة بتحقيق هذا الفوز المميز، الذي حققت فيه منقية "النائلات" قصب السبق، وتجاوزت بفضل قدراتها ومعايير الجمال كافة المنافِسَات في المهرجان، وأثبتت تنافسيتها الفائقة ومقدرتها على تسيد ساحة مهرجان الملك عبدالعزيز، حيث فازت بمركز "نخبة النخبة" بعد اكتساحها لجوائز شوط الوضح، وقبل ذلك فوزها ببيرق المؤسس خلال العام الماضي.
وقال النهدي إن المهرجان تبوأ موقع الصدارة كأكبر وأهم مهرجان للإبل في العالم، من حيث القيمة السوقية للإبل المشاركة وبسلالتها العريقة، وبمستوى فعالياته وتنوعها التي تدعم الموروث الوطني بشأن الإبل، وتغرسه في قلوب الأجيال جيلاً وراء جيل.
ونوه النهدي بالمستوى المتميز للمهرجان الذي أقيم هذا العام تحت شعار "عز لأهلها" سواءً من ناحية مستوى وحجم المشاركات، أو من ناحية التنظيم، مؤكداً أنه كان للدعم الكبير من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء المشرف العام على نادي الإبل، أبلغ الأثر في إنجاح المهرجان وظهوره بالمظهر المشرف واللائق.
وأشار إلى أنه استثمر مئات الملايين من الريالات لتكوين منقية "النائلات" بهدف التربع على عرش الإبل، في سبيل تعزيز العناية بتراث الأجداد، وقال "إننا وعدنا ووفينا أن تحتكر "النائلات" مؤشر السوق، وتصدر إنتاج أفضل السلالات".
وتمثل الإبل تراثاً حياً تحفظه المملكة وتعتز به عبر عصورها التاريخية المختلفة منذ ما قبل الإسلام وخلاله وحتى تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - ومن بعده أبناؤه البررة ملوك المملكة حتى العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي
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