25 ساعة تدريب لتصريح نحال

اشترطت وزارة البيئة والمياه والزراعة لطلب تصريح نحال من خلال البوابة الإلكترونية "نما" على أن تقتصر مزاولة مهنة تربية النحل على السعوديين فقط، إضافة إلى إرفاق شهادة اجتياز دورة تدريبية (دورات الوزارة، الجامعات، المعاهد الحكومية، المعاهد المتخصصة) وذلك بعد اعتماد الدورات من الوزارة، بالإضافة إلى أن تكون الجهة المنفذة إحدى الجامعات أو المعاهد الحكومية أو المعاهد التدريبية الخاصة المعتمدة لدى الوزارة، وألا تقل ساعات الدورة التدريبية عن 25 ساعة ومدة تنفيذها لا تقل عن خمسة أيام، وأن يغطي الجزء العملي ثلثي ساعات الدورة، فضلا عن الدورة الحضورية، ولا تقبل الدورات المقدمة عن بعد للجانب العملي، ومن لم يوجد لديه منحل قائم يكتفى باجتياز المتقدم لاختبار تقييم مستواه المعرفي والمهاري في أساليب تربية النحل والتعامل مع الخلايا.

الحفاظ على البيئة

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية خلال عام 2023 عن إصدار أكثر من 100 تصريح لرعي النحل داخل نطاق محميتي الإمام عبد العزيز، والملك خالد الملكية، وفق ضوابط تضمن الحفاظ على البيئة الطبيعية وتعزز استدامتها.

وتأتي المبادرة تعزيزًا لجهود الهيئة التي تبذلها في تنمية الغطاء النباتي، حيث جرى خلال عام 2023 إصدار التصاريح لأكثر من 50 موقعًا مختلفا تضمنت هذه المواقع أنواعًا من العسل، مثل عسل أزهار الربيع وعسل الطلح النجدي والسدر والسيال.

خطوة فعالة

أكدت الهيئة على أن تراخيص المناحل تُمثل خطوة فعالة نحو حماية واستدامة النظام البيئي وتتماشى مع توجهات المملكة الرامية إلى تحسين جودة الحياة، وتعزيز الفرص الاستثمارية للنحالين من خلال توفير منتجات متنوعة من هذه المناحل.

6 شروط للنحال

01 مزاولة المهنة للسعوديين فقط.

02 إرفاق شهادة اجتياز دورة تدريبية

03 أن تكون الجهة المنفذة إحدى الجامعات أو المعاهد المعتمدة

04 ألا تقل ساعات الدورة التدريبية عن 25 ساعة

05 أن تكون الدورة حضورية

06 لمن يوجد لديه منحل قائم