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توقعات بانهيار أسعار الماس في 2024

1/2/2024 11:19:20 PM
(MENAFN- Al Watan) انخفضت أسعار الألماس لمستويات غير مسبوقة مما قد يكون مؤشرا لانهيارها تماما في الشهور أو السنوات القليلة القادمة.
وبحسب موقع "أريبيان بزنس" فقد تراجعت أسعار الماس العام الماضي لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ 14 عاماً، وذلك بسببب التضخم، لكن هناك عامل مستجد آخر حاليا وهو جاذبية الماس المزروع في المختبر مع جاذبية أسعاره فضلا عن جوانب الاستدامة فيه أمام المستهلكين.
وتعد أسعار الماس المصنّع في مواقع البيع بالتجزئة أرخص بنسبة 40 بالمائة من الماس العادي، لكنها قد تصل أحيانا إلى مستويات أقل بنسبة 60 بالمائة أو حتى بنسبة 90 بالمائة.
وحول وجود فرق بين الماس الطبيعي والصناعي فقد أشار معهد الأحجار الكريمة الأمريكي بأنه يمكن تبسيط الأمر كالتالي:
أن الماس المزروع في المختبر يشبه الثلج الموجود في الثلاجة ، بينما لماس الطبيعي يشبه الثلج الموجود في نهر جليدي.
إذا كلاهما من الجليد، بالرغم من أن مصدر وعمر تكونهما مختلف تمامًا.
كما أن المعهد توقف قبل سنوات عن وصف الألماس المخبري بأنه صناعي لأن ذلك غير دقيق، ووفقًا للمعهد الأمريكي فإن“الماس المزروع في المختبر له نفس الخصائص الكيميائية والبصرية والفيزيائية والبنية البلورية في الماس الطبيعي، فهو مصنوع من ذرات الكربون المترابطة بإحكام.
بل وأن إحدى طرق تصنيع الألماس في المختبر تحاكي كيفية تشكل الماس الطبيعي في سحب الغاز في الفضاء الخارجي.
حيث يقوم الفنيون بوضع قطعة من الماس المستخرج مسبقًا، مثل بذرة كربون صغيرة، داخل غرفة البلازما ويعرضونها لدرجة الحرارة والضغط والغازات المناسبة.
تطلق هذه العملية قطع الكربون، والتي تتراكم على البذور، مما يؤدي إلى نمو الماس.
كما يمكن تصنيع الماس المزروع في المختبر في غضون أسابيع قليلة فقط، مقارنة بالماس الطبيعي الذي يستغرق ملايين السنين ليتشكل في أعماق الأرض.

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