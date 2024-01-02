أوبك+ تعتزم عقد اجتماع في فبراير لمراجعة الالتزام بخفض الإنتاج

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تعتزم الدول الأعضاء في منظمة“أوبك” عقد اجتماع مع حلفائها، ضمن اللجنة الوزارية المشتركة للتحالف في أوائل الشهر المقبل، لكنها لم تحدد الموعد النهائي للقاء بعد.

وبحسب ما نقلته وكالة“رويترز” عن مصادر مطلعة على الأمر، فمن المتوقع أن يقيّم المشاركون في اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة مدى الالتزام بتنفيذ اتفاق المجموعة في يناير.

ويأتي ذلك بعدما وافقت مجموعة“أوبك +” في اجتماعها الأخير نهاية نوفمبر، على خفض إنتاجها بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا خلال الربع الأول من هذا العام.

وألمحت المجموعة إلى أن هذه التخفيضات – يأتي نصفها تقريبًا من السعودية – قد تمتد لما بعد الفترة المحددة إذا دعت الضرورة لذلك، مشيرة إلى أنها ستتخطى عمليات بناء المخزون التي تحدث عادة في الربع الأول.