أوبك+ تعتزم عقد اجتماع في فبراير لمراجعة الالتزام بخفض الإنتاج

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تعتزم الدول الأعضاء في منظمة“أوبك” عقد اجتماع مع حلفائها، ضمن اللجنة الوزارية المشتركة للتحالف في أوائل الشهر المقبل، لكنها لم تحدد الموعد النهائي للقاء بعد.
وبحسب ما نقلته وكالة“رويترز” عن مصادر مطلعة على الأمر، فمن المتوقع أن يقيّم المشاركون في اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة مدى الالتزام بتنفيذ اتفاق المجموعة في يناير.
ويأتي ذلك بعدما وافقت مجموعة“أوبك +” في اجتماعها الأخير نهاية نوفمبر، على خفض إنتاجها بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا خلال الربع الأول من هذا العام.
وألمحت المجموعة إلى أن هذه التخفيضات – يأتي نصفها تقريبًا من السعودية – قد تمتد لما بعد الفترة المحددة إذا دعت الضرورة لذلك، مشيرة إلى أنها ستتخطى عمليات بناء المخزون التي تحدث عادة في الربع الأول.
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