رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر: توقيع عقود محطة الركاب بشرم الشيخ الشهر الجاري

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال اللواء محمد عبدالرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، إنه من المقرر توقيع العقد النهائى مع مجموعة موانئ أبوظبى الشهر الجارى لإنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة الركاب السياحية فى ميناء شرم الشيخ البحرى.
وأضاف رئيس الهيئة لـ((البورصة))، أنه جارٍ وضع اللمسات النهائية للعقد مع المجموعة والاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالبنود والالتزامات من جانب الوزارة والمجموعة، خاصة أن محطة الركاب السياحية تعد من أهم القطاعات السياحية والمقاصد الحيوية بقطاع سياحة اليخوت.
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لفت إلى أن وزارة النقل تعمل مع المجموعة على تسريع إجراءات التعاقد لتتمكن من بدء التنفيذ للمشروع الجديد، خاصة أن الهيئة تطرح جميع مشروعاتها الاقتصادية لموانئ البحر الأحمر بالتوازى وليس التوالى لسرعة الانتهاء من جميع المشروعات وفقاً للجدول الزمنى للوزارة.
وكانت مجموعة موانئ أبوظبى قد أنهت العام الماضى بتوقيع العقد النهائى الخاص بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض (سفاجا 2) بميناء سفاجا البحرى.
وبحسب رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، من المقرر أن تتسلم المجموعة الإماراتية رسمياً موقع المحطة أبريل المقبل، مؤكداً أن أعمال البنية الفوقية التى ستقوم بها المجموعة ستكون بأحدث النظم والمعدات التى تسهم فى تعزيز الطاقة الاستيعابية للمحطة وجذب خطوط ملاحية جديدة.
ولفت إلى أن المجموعة وضعت استثمارات بنحو 200 مليون دولار لشراء وتجهيز المعدات وغيرها من البنى الفوقية، وتستعد للتعاقد على هذه المهمات العام الجارى، خاصة أن العقد ينص على أن يتم إنفاق أغلب المخصصات الاستثمارية للمشروع خلال عامى 2024 و2025.
وتقام المحطة على مساحة تقريبية تبلغ 810 آلاف متر مربع، ومن المقرر أن تكون جاهزة للعمل فى الربع الثانى من عام 2025، وستضم المحطة رصيفاً بطول ألف متر، وستكون قادرة على مناولة خمسة ملايين طن من البضائع العامة والجافة، ومليون طن من البضائع السائلة، و450 ألف حاوية نمطية، علاوة على 50 ألف مركبة.
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