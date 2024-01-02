رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر: توقيع عقود محطة الركاب بشرم الشيخ الشهر الجاري

MENAFN - Al-Borsa News) قال اللواء محمد عبدالرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، إنه من المقرر توقيع العقد النهائى مع مجموعة موانئ أبوظبى الشهر الجارى لإنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة الركاب السياحية فى ميناء شرم الشيخ البحرى.

وأضاف رئيس الهيئة لـ((البورصة))، أنه جارٍ وضع اللمسات النهائية للعقد مع المجموعة والاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالبنود والالتزامات من جانب الوزارة والمجموعة، خاصة أن محطة الركاب السياحية تعد من أهم القطاعات السياحية والمقاصد الحيوية بقطاع سياحة اليخوت.

موضوعاتوزير النقل: 60 مليون دولار إيرادات السكة الحديد من قطاع عربات النوم العام الماضي ميرسك تمدد فترة التوقف المؤقت للشحن عبر البحر الأحمر 13 مليار ريال مشاريع استثمارية لـ“موانئ” السعودية في عام 2023

لفت إلى أن وزارة النقل تعمل مع المجموعة على تسريع إجراءات التعاقد لتتمكن من بدء التنفيذ للمشروع الجديد، خاصة أن الهيئة تطرح جميع مشروعاتها الاقتصادية لموانئ البحر الأحمر بالتوازى وليس التوالى لسرعة الانتهاء من جميع المشروعات وفقاً للجدول الزمنى للوزارة.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبى قد أنهت العام الماضى بتوقيع العقد النهائى الخاص بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض (سفاجا 2) بميناء سفاجا البحرى.

وبحسب رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، من المقرر أن تتسلم المجموعة الإماراتية رسمياً موقع المحطة أبريل المقبل، مؤكداً أن أعمال البنية الفوقية التى ستقوم بها المجموعة ستكون بأحدث النظم والمعدات التى تسهم فى تعزيز الطاقة الاستيعابية للمحطة وجذب خطوط ملاحية جديدة.

ولفت إلى أن المجموعة وضعت استثمارات بنحو 200 مليون دولار لشراء وتجهيز المعدات وغيرها من البنى الفوقية، وتستعد للتعاقد على هذه المهمات العام الجارى، خاصة أن العقد ينص على أن يتم إنفاق أغلب المخصصات الاستثمارية للمشروع خلال عامى 2024 و2025.

وتقام المحطة على مساحة تقريبية تبلغ 810 آلاف متر مربع، ومن المقرر أن تكون جاهزة للعمل فى الربع الثانى من عام 2025، وستضم المحطة رصيفاً بطول ألف متر، وستكون قادرة على مناولة خمسة ملايين طن من البضائع العامة والجافة، ومليون طن من البضائع السائلة، و450 ألف حاوية نمطية، علاوة على 50 ألف مركبة.