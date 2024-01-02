الذهب يقلص مكاسبه عند التسوية مع ارتفاع مؤشر الدولار

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتهل تحقق الولايات المتحدة هبوطاً سلساً في 2024؟ سهم موديرنا يرتفع بأكبر وتيرة منذ ديسمبر 2022 بعد توصية إيجابية سهم رولز رويس يقفز 220% في 2023 ويحقق أفضل أداء بين الشركات الأوروبية الكبرى

قلصت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن أنهى المعدن الأصفر عام 2023 بأول زيادة سنوية خلال 3 سنوات، مع توقعات بدء البنوك المركزية العالمية دورة كبيرة لخفض أسعار الفائدة.

وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.1% تقريبًا أو 1.6 دولار عند 2073.4 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2088.1 دولار خلال التداولات.

فيما زادت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.85% عند 102.17 نقاط.

وقال“فؤاد رزاقزادة”، محلل السوق لدى“سيتي إندكس”:“بما أننا رأينا مدى الارتفاع في سعر الذهب الناتج عن توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2023، فيمكننا أن نشهد مكاسب كبيرة في عام 2024 عندما تبدأ البنوك المركزية فعليًا في تخفيف سياساتها”، بحسب“رويترز”.

وأظهرت أداة“فيد واتش” ترجيح الأسواق تثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع يناير الجاري بنسبة 89.1%، مع توقعات بخفض البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل اجتماع خلال مارس (70.4%) ومايو (69%) ويونيو (68.3%).

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