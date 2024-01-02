الذهب يقلص مكاسبه عند التسوية مع ارتفاع مؤشر الدولار

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قلصت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن أنهى المعدن الأصفر عام 2023 بأول زيادة سنوية خلال 3 سنوات، مع توقعات بدء البنوك المركزية العالمية دورة كبيرة لخفض أسعار الفائدة.
وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.1% تقريبًا أو 1.6 دولار عند 2073.4 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2088.1 دولار خلال التداولات.
فيما زادت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.85% عند 102.17 نقاط.
وقال“فؤاد رزاقزادة”، محلل السوق لدى“سيتي إندكس”:“بما أننا رأينا مدى الارتفاع في سعر الذهب الناتج عن توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2023، فيمكننا أن نشهد مكاسب كبيرة في عام 2024 عندما تبدأ البنوك المركزية فعليًا في تخفيف سياساتها”، بحسب“رويترز”.
وأظهرت أداة“فيد واتش” ترجيح الأسواق تثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع يناير الجاري بنسبة 89.1%، مع توقعات بخفض البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل اجتماع خلال مارس (70.4%) ومايو (69%) ويونيو (68.3%).
المصدر:
MENAFN02012024000202011048ID1107678822
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