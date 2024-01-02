إتش إس بي سي يطلق تطبيق مدفوعات دولي جديد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يستعد مصرف“إتش إس بي سي هولدينجز” لطرح تطبيق مدفوعات دولي يهدف إلى تحدي هيمنة شركات التكنولوجيا المالية على غرار“ريفولوت” و“وايز” التي جمعت عشرات الملايين من العملاء الأفراد بواسطة تقديم خدمة تداول عملات أجنبية رخيصة.
من المقرر طرح تطبيق“زينج” في بداية الأمر داخل المملكة المتحدة، لكن أكبر بنك أوروبي يعتزم توفير الخدمة في مناطق أخرى خلال الشهور المقبلة، إذ يطمح للحصول على حصة في سوق تخدم المستهلكين الأثرياء سريعة النمو.
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سيتوافر التطبيق على متجر“أبل ستور” التابع لشركة“أبل” ومتجر“جوجل بلاي” التابع لشركة“ألفابت” خلال أيام قليلة وسيكون مفتوحاً للمستخدمين من غير عملاء“إتش إس بي سي” إذ يستعد البنك لـ”غزو” سوق مدفوعات الأفراد عبر جميع أنحاء العالم، بحسب نونو ماتوس، الرئيس التنفيذي لوحدة الثروة العالمية للبنك والأعمال المصرفية للأفراد.
وأضاف ماتوس، أن الأمر سيستغرق 3 دقائق تقريباً لإتمام تسجيل المستخدم الجديد.
انتشار تطبيق“زينج”
أوضح ماتوس خلال مقابلة أن تطبيق“زينج” يملك طموحاً عالمياً.
وتابع:“نرغب في ترسيخ أنفسنا بوصفنا منصة عالمية للمدفوعات الدولية، والتي ترتبط للغاية باستراتيجيتنا الدولية للمدفوعات الخاصة بـ(إتش إس بي سي) ويبنغي أن تشاهدنا قريباً جداً في مناطق آسيا والشرق الأوسط وأسواق الاتحاد الأوروبي”.
يبين هذا التحرك إلى أي مدى يسعى بعض عمالقة القطاع المالي العالمي إلى منافسة عدد كبير من الشركات الناشئة التي توسعت سريعاً خلال العقد الماضي عن طريق توفير خدمات تتراوح من المدفوعات العابرة للحدود إلى حسابات التوفير ومنتجات الاستثمار على أجهزة الهواتف المحمولة.
صعدت أسهم“وايز”، المدرجة في بورصة لندن منذ 2021، بما يتجاوز 50% العام الماضي.
فيما تتوقع شركة“ريفولوت”، التي تضم أكثر من 26 مليون مستخدم، أن تقفز إيرادات 2023 بنسبة 70% لتلامس ملياري دولار.
يملك“إتش إس بي سي” بالفعل منتجاً يطلق عليه“جلوبال موني” يقدم للعملاء الحاليين خدمة عملة معفاة من الرسوم.
ومنذ طرحها للمرة الأولى خلال 2020، اجتذبت الخدمة مئات الآلاف من العملاء وعالجت معاملات تصل قيمتها 11 مليار دولار تقريباً خلال 2022.
جذب عملاء التكنولوجيا المالية
يتوقع ماتوس، أن يجذب“زينج” المستخدمين الذين ربما يفكرون بعد ذلك في الحصول على مزيد من خدماتهم المصرفية من خلال“إتش إس بي سي” ضمن حملة بدأت السنة الماضية ليكون المؤسسة المالية الرائدة لعملاء الهاتف المحمول على المستوى الدولي.
أضاف ماتوس:“إنها خطوة جريئة بالنسبة لنا، حيث يتحرك (إتش إس بي سي) خارج نطاقه التقليدي للعملاء، ويشن هجوماً قوياً فعلاً، للاستفادة من فئة عملاء كبيرة آخذة في النمو كما هو الحال بالنسبة لنا، وهي متاحة حالياً لخدمة أهدافنا”.
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