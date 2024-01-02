إتش إس بي سي يطلق تطبيق مدفوعات دولي جديد

MENAFN - Al-Borsa News) يستعد مصرف“إتش إس بي سي هولدينجز” لطرح تطبيق مدفوعات دولي يهدف إلى تحدي هيمنة شركات التكنولوجيا المالية على غرار“ريفولوت” و“وايز” التي جمعت عشرات الملايين من العملاء الأفراد بواسطة تقديم خدمة تداول عملات أجنبية رخيصة.

من المقرر طرح تطبيق“زينج” في بداية الأمر داخل المملكة المتحدة، لكن أكبر بنك أوروبي يعتزم توفير الخدمة في مناطق أخرى خلال الشهور المقبلة، إذ يطمح للحصول على حصة في سوق تخدم المستهلكين الأثرياء سريعة النمو.

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سيتوافر التطبيق على متجر“أبل ستور” التابع لشركة“أبل” ومتجر“جوجل بلاي” التابع لشركة“ألفابت” خلال أيام قليلة وسيكون مفتوحاً للمستخدمين من غير عملاء“إتش إس بي سي” إذ يستعد البنك لـ”غزو” سوق مدفوعات الأفراد عبر جميع أنحاء العالم، بحسب نونو ماتوس، الرئيس التنفيذي لوحدة الثروة العالمية للبنك والأعمال المصرفية للأفراد.

وأضاف ماتوس، أن الأمر سيستغرق 3 دقائق تقريباً لإتمام تسجيل المستخدم الجديد.

انتشار تطبيق“زينج”



أوضح ماتوس خلال مقابلة أن تطبيق“زينج” يملك طموحاً عالمياً.

وتابع:“نرغب في ترسيخ أنفسنا بوصفنا منصة عالمية للمدفوعات الدولية، والتي ترتبط للغاية باستراتيجيتنا الدولية للمدفوعات الخاصة بـ(إتش إس بي سي) ويبنغي أن تشاهدنا قريباً جداً في مناطق آسيا والشرق الأوسط وأسواق الاتحاد الأوروبي”.

يبين هذا التحرك إلى أي مدى يسعى بعض عمالقة القطاع المالي العالمي إلى منافسة عدد كبير من الشركات الناشئة التي توسعت سريعاً خلال العقد الماضي عن طريق توفير خدمات تتراوح من المدفوعات العابرة للحدود إلى حسابات التوفير ومنتجات الاستثمار على أجهزة الهواتف المحمولة.

صعدت أسهم“وايز”، المدرجة في بورصة لندن منذ 2021، بما يتجاوز 50% العام الماضي.

فيما تتوقع شركة“ريفولوت”، التي تضم أكثر من 26 مليون مستخدم، أن تقفز إيرادات 2023 بنسبة 70% لتلامس ملياري دولار.

يملك“إتش إس بي سي” بالفعل منتجاً يطلق عليه“جلوبال موني” يقدم للعملاء الحاليين خدمة عملة معفاة من الرسوم.

ومنذ طرحها للمرة الأولى خلال 2020، اجتذبت الخدمة مئات الآلاف من العملاء وعالجت معاملات تصل قيمتها 11 مليار دولار تقريباً خلال 2022.

جذب عملاء التكنولوجيا المالية

يتوقع ماتوس، أن يجذب“زينج” المستخدمين الذين ربما يفكرون بعد ذلك في الحصول على مزيد من خدماتهم المصرفية من خلال“إتش إس بي سي” ضمن حملة بدأت السنة الماضية ليكون المؤسسة المالية الرائدة لعملاء الهاتف المحمول على المستوى الدولي.

أضاف ماتوس:“إنها خطوة جريئة بالنسبة لنا، حيث يتحرك (إتش إس بي سي) خارج نطاقه التقليدي للعملاء، ويشن هجوماً قوياً فعلاً، للاستفادة من فئة عملاء كبيرة آخذة في النمو كما هو الحال بالنسبة لنا، وهي متاحة حالياً لخدمة أهدافنا”.