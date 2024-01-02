3 شركات تطالب ((الصناعة)) بفرض رسوم إغراق على البطاريات التركية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تقدمت 3 شركات متخصصة فى تصنيع بطاريات السيارات، بشكاوى إلى جهاز مكافحة الدعم والإغراق، التابع لوزارة التجارة والصناعة لفرض رسوم إغراق على واردات بطاريات السيارات ذات المنشأ أو المصدرة من تركيا.
قال عمرو نشأت، مدير التصدير بالشركة الألمانية لتصنيع البطاريات، إن الشركات التى رفعت شكاوى هى شركته والشركة المتحدة لتصنيع البطاريات السائلة، وشركة كلورايد إيجيبت، وننتظر البت فى الشكاوى من قبل وزارة التجارة والصناعة قريباً.
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أضاف أن المنتج التركى يدخل إلى السوق المصرى بدون رسوم جمركية بدعم من الاتفاقات التجارية بين البلدين، ويتم بيعه بأسعار أقل من سعره فى تركيا بنسبة تصل إلى 20%.
أوضح ((نشأت)) لـ((البورصة))، أن الشركات المحلية تكبدت خسائر كبيرة، خلال الفترة الأخيرة؛ بسبب إغراق السوق المحلى بالمنتجات التركية من بطاريات السيارات.
أضاف أن شركات إنتاج البطاريات المحلية للسيارت فى مصر تقدمت بشكوى لجهاز حماية المنافسة وبدوره أحال الأمر لجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، التابع لوزارة الصناعة للتحقيق فى الأمر.
ذكر أن الشركات المصرية تستطيع تغطية احتياجات السوق المحلى الذى يتراوح بين 5 و6 ملايين بطارية سنوياً.
قال مصدر مسئول لـ ((البورصة))، إن جهاز مكافحة الدعم والإغراق يبدأ فى دراسة الشكاوى بعد التأكد من أن 50% من الشركات المحلية تكبدت خسائر بسبب المنتج التركى المماثل، وسيتم فرض رسوم مؤقتة لحين الانتهاء من التحقيقات.
أوضح أن التحقيقات تستغرق وقتاً طويلاً فى تلك القضايا لدراسة الفواتير والمستندات الواردة من الشركات المقدم ضدها الشكاوى.
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