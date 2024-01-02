3 شركات تطالب ((الصناعة)) بفرض رسوم إغراق على البطاريات التركية

MENAFN - Al-Borsa News) تقدمت 3 شركات متخصصة فى تصنيع بطاريات السيارات، بشكاوى إلى جهاز مكافحة الدعم والإغراق، التابع لوزارة التجارة والصناعة لفرض رسوم إغراق على واردات بطاريات السيارات ذات المنشأ أو المصدرة من تركيا.

قال عمرو نشأت، مدير التصدير بالشركة الألمانية لتصنيع البطاريات، إن الشركات التى رفعت شكاوى هى شركته والشركة المتحدة لتصنيع البطاريات السائلة، وشركة كلورايد إيجيبت، وننتظر البت فى الشكاوى من قبل وزارة التجارة والصناعة قريباً.

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أضاف أن المنتج التركى يدخل إلى السوق المصرى بدون رسوم جمركية بدعم من الاتفاقات التجارية بين البلدين، ويتم بيعه بأسعار أقل من سعره فى تركيا بنسبة تصل إلى 20%.

أوضح ((نشأت)) لـ((البورصة))، أن الشركات المحلية تكبدت خسائر كبيرة، خلال الفترة الأخيرة؛ بسبب إغراق السوق المحلى بالمنتجات التركية من بطاريات السيارات.

أضاف أن شركات إنتاج البطاريات المحلية للسيارت فى مصر تقدمت بشكوى لجهاز حماية المنافسة وبدوره أحال الأمر لجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، التابع لوزارة الصناعة للتحقيق فى الأمر.

ذكر أن الشركات المصرية تستطيع تغطية احتياجات السوق المحلى الذى يتراوح بين 5 و6 ملايين بطارية سنوياً.

قال مصدر مسئول لـ ((البورصة))، إن جهاز مكافحة الدعم والإغراق يبدأ فى دراسة الشكاوى بعد التأكد من أن 50% من الشركات المحلية تكبدت خسائر بسبب المنتج التركى المماثل، وسيتم فرض رسوم مؤقتة لحين الانتهاء من التحقيقات.

أوضح أن التحقيقات تستغرق وقتاً طويلاً فى تلك القضايا لدراسة الفواتير والمستندات الواردة من الشركات المقدم ضدها الشكاوى.