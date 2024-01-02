((مصر للألومنيوم)) ترفع أسعار منتجاتها بمتوسط 6 آلاف جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رفعت شركة مصر للألومنيوم أسعار منتجاتها مع بداية شهر يناير الجارى بقيمة 6 آلاف جنيه للطن مقارنة بشهر ديسمبر الماضى، بدعم من ارتفاع سعر الخام العالمى بحوالى 300 دولار للطن.
وقالت مصادر لـ((البورصة))، إنَّ الشركة رفعت أسعارها بعد صعود الخامات فى بورصة لندن إلى 2348 دولاراً للطن الواحد بنهاية ديسمبر الماضى مقارنة بـ2150 دولاراً أول الشهر ذاته.
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وأضافت المصادر، أن الشركة تضع أسعار بورصة لندن كسعر مرجعى للتسعير، وهو ما دفع الشركة لإقرار الزيادة الجديدة بنفس نسبة الارتفاع التى شهدها خام الألومنيوم.
وأوضح المصدر، أن الشركة تقوم بمراجعة أسعار الألومنيوم شهرياً بناءً على السعر الرسمى فى بورصة لندن، متوقعاً زيادة أخرى فى حال تحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة.
قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية لـ((البورصة))، إن الشركة أخطرت المصانع بزيادة أسعارها بمتوسط 6 آلاف جنيه منذ بداية يناير الجارى، ومن المرتقب أن تنعكس تلك الزيادة على أسعار المنتجات التى تعتمد على الألومنيوم فى عملية التصنيع بنسب متفاوتة.
وارتفع سعر طن السلندرات إلى 101 ألف جنيه، مقابل 95 ألف جنيه، وسجل طن لفات الألومنيوم 111.150 ألف جنيه مقابل 105.5 ألف، كما ارتفعت أسعار السلك إلى 114.150 ألف جنيه مقابل 108.150 ألف جنيه.
وصعد سعر طن الشرائح الباردة إلى 114 ألف جنيه مقابل 108 آلاف جنيه، وارتفع سعر طن اللفائف البارد إلى 112 ألف جنيه مقابل 106 آلاف جنيه ديسمبر الماضى.
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