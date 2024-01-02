((مصر للألومنيوم)) ترفع أسعار منتجاتها بمتوسط 6 آلاف جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) رفعت شركة مصر للألومنيوم أسعار منتجاتها مع بداية شهر يناير الجارى بقيمة 6 آلاف جنيه للطن مقارنة بشهر ديسمبر الماضى، بدعم من ارتفاع سعر الخام العالمى بحوالى 300 دولار للطن.

وقالت مصادر لـ((البورصة))، إنَّ الشركة رفعت أسعارها بعد صعود الخامات فى بورصة لندن إلى 2348 دولاراً للطن الواحد بنهاية ديسمبر الماضى مقارنة بـ2150 دولاراً أول الشهر ذاته.

موضوعاتتوقعات بمواصلة قطاع البتروكيماويات نموه القوي في 2024 رئيس الجمعية لـ((البورصة)): ((مستثمرى أكتوبر)) ترفع استثمارات المدينة السكنية إلى 6 مليارات جنيه ((النواب)) يوافق نهائياً على تعديلات إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

وأضافت المصادر، أن الشركة تضع أسعار بورصة لندن كسعر مرجعى للتسعير، وهو ما دفع الشركة لإقرار الزيادة الجديدة بنفس نسبة الارتفاع التى شهدها خام الألومنيوم.

وأوضح المصدر، أن الشركة تقوم بمراجعة أسعار الألومنيوم شهرياً بناءً على السعر الرسمى فى بورصة لندن، متوقعاً زيادة أخرى فى حال تحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة.

قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية لـ((البورصة))، إن الشركة أخطرت المصانع بزيادة أسعارها بمتوسط 6 آلاف جنيه منذ بداية يناير الجارى، ومن المرتقب أن تنعكس تلك الزيادة على أسعار المنتجات التى تعتمد على الألومنيوم فى عملية التصنيع بنسب متفاوتة.

وارتفع سعر طن السلندرات إلى 101 ألف جنيه، مقابل 95 ألف جنيه، وسجل طن لفات الألومنيوم 111.150 ألف جنيه مقابل 105.5 ألف، كما ارتفعت أسعار السلك إلى 114.150 ألف جنيه مقابل 108.150 ألف جنيه.

وصعد سعر طن الشرائح الباردة إلى 114 ألف جنيه مقابل 108 آلاف جنيه، وارتفع سعر طن اللفائف البارد إلى 112 ألف جنيه مقابل 106 آلاف جنيه ديسمبر الماضى.