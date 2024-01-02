شركات المحمول تبحث مستوى أسعار الإنترنت الأرضي بعد زيادة ((المصرية للاتصالات))

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت مصادر فى شركات المحمول تحدّثت معها ((البورصة))، إنها ستدرس التقدم بطلب للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لزيادة خدمات الإنترنت الأرضى على غرار ما قامت به الشركة المصرية للاتصالات أمس.
تابعت: ((الأمر بشكل عام سيحتاج لموافقات من الجهاز سواء إذا كان الطلب بزيادة بنفس مستوى أسعار المصرية للاتصالات أو مختلفاً عنه، لكنه فى الحالة الأولى فلن يستغرق وقتاً طويلاً، أما إذا كانت الأسعار مختلفة فقد تستغرق عدة أيام)).
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وكانت الشركة المصرية للاتصالات قررت، مساء الأحد، زيادة أسعار باقات الإنترنت الأرضى اعتباراً من يوم 5 يناير الجارى، مع تصفح المواقع الإلكترونية التعليمية مجاناً.
وتضم باقات الإنترنت الأرضى أنظمة ((سوبر)) و((ميجا)) و((ألترا)) و((ماكس))، ووفقاً للأسعار الجديدة ارتفع سعر باقة الإنترنت سعة 140 جيجابايت إلى 160 جنيهاً شهرياً بدلاً من 120 جنيهاً.
كما ارتفع سعر باقة الإنترنت سعة 200 جيجابايت إلى 225 جنيهاً بدلاً من 170 جنيهاً، وسعة 250 جيجابايت إلى 280 جنيهاً شهرياً بدلاً من 210 جنيهات.
وارتفع سعر باقة الإنترنت سعة 400 جيجابايت إلى 440 جنيهاً شهرياً بدلاً من 340 جنيهاً، وسعة 600 جيجابايت إلى 650 جنيهاً بدلاً من 500 جنيه، وسعة 1 تيرابايت إلى 1050 جنيهاً شهرياً بدلاً من 800 جنيه.
وفى سياق متصل، بدأت شركات المحمول إخطار عملائها المشتركين فى أنظمة الفواتير بزيادة قيمة الفواتير التى ستصدر اعتباراً من شهر فبراير المقبل.
وكانت مصادر فى الشركات قالت فى وقت سابق لـ((البورصة))، إنها تقدمت بطلبات إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لزيادة أسعار الخدمات التى تقدمها للتعامل مع زيادة التكاليف التى حدثت خلال عام 2023.
وكانت آخر زيادة لأسعار خدمات للشركات قد حدثت فى عام 2017، وتقول الشركات إنها تعانى زيادة تكاليف الاستثمار فى تحديث الشبكات.
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