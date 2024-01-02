شركات المحمول تبحث مستوى أسعار الإنترنت الأرضي بعد زيادة ((المصرية للاتصالات))

MENAFN - Al-Borsa News) قالت مصادر فى شركات المحمول تحدّثت معها ((البورصة))، إنها ستدرس التقدم بطلب للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لزيادة خدمات الإنترنت الأرضى على غرار ما قامت به الشركة المصرية للاتصالات أمس.

تابعت: ((الأمر بشكل عام سيحتاج لموافقات من الجهاز سواء إذا كان الطلب بزيادة بنفس مستوى أسعار المصرية للاتصالات أو مختلفاً عنه، لكنه فى الحالة الأولى فلن يستغرق وقتاً طويلاً، أما إذا كانت الأسعار مختلفة فقد تستغرق عدة أيام)).

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وكانت الشركة المصرية للاتصالات قررت، مساء الأحد، زيادة أسعار باقات الإنترنت الأرضى اعتباراً من يوم 5 يناير الجارى، مع تصفح المواقع الإلكترونية التعليمية مجاناً.

وتضم باقات الإنترنت الأرضى أنظمة ((سوبر)) و((ميجا)) و((ألترا)) و((ماكس))، ووفقاً للأسعار الجديدة ارتفع سعر باقة الإنترنت سعة 140 جيجابايت إلى 160 جنيهاً شهرياً بدلاً من 120 جنيهاً.

كما ارتفع سعر باقة الإنترنت سعة 200 جيجابايت إلى 225 جنيهاً بدلاً من 170 جنيهاً، وسعة 250 جيجابايت إلى 280 جنيهاً شهرياً بدلاً من 210 جنيهات.

وارتفع سعر باقة الإنترنت سعة 400 جيجابايت إلى 440 جنيهاً شهرياً بدلاً من 340 جنيهاً، وسعة 600 جيجابايت إلى 650 جنيهاً بدلاً من 500 جنيه، وسعة 1 تيرابايت إلى 1050 جنيهاً شهرياً بدلاً من 800 جنيه.

وفى سياق متصل، بدأت شركات المحمول إخطار عملائها المشتركين فى أنظمة الفواتير بزيادة قيمة الفواتير التى ستصدر اعتباراً من شهر فبراير المقبل.

وكانت مصادر فى الشركات قالت فى وقت سابق لـ((البورصة))، إنها تقدمت بطلبات إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لزيادة أسعار الخدمات التى تقدمها للتعامل مع زيادة التكاليف التى حدثت خلال عام 2023.

وكانت آخر زيادة لأسعار خدمات للشركات قد حدثت فى عام 2017، وتقول الشركات إنها تعانى زيادة تكاليف الاستثمار فى تحديث الشبكات.