229 مليون دولار فائض ميزان المدفوعات لمصر الربع الأول من 2024/2023

MENAFN - Al-Borsa News) سجل ميزان المدفوعات لمصر فائضًا قدره 229 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط.

وسجل الحساب الجارى لمصر عجزًا بقيمة 2.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى الحالى مقارنة بعجز قدره 3.2 مليار دولار خلال الربع نفسه من العام المالي الماضى.

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وتراجعت التحويلات الجارية المتضمنة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من العام المالى الحالى إلى 4.5 مليار دولار من 6.4 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضى.

وسجل الحساب المالى والرأسمالى فائضًا قدره 1.78 مليار دولار مقابل 4.4 مليار دولار فى الربع نفسه من العام المالى الماضى، فيما سجل ميزان السهو والخطأ فائضًا بقيمة 1.27 مليار دولار مقابل عجز بقيمة 701 مليون دولار فى الربع نفسه من العام الماضى.