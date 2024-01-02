229 مليون دولار فائض ميزان المدفوعات لمصر الربع الأول من 2024/2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجل ميزان المدفوعات لمصر فائضًا قدره 229 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط.
وسجل الحساب الجارى لمصر عجزًا بقيمة 2.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى الحالى مقارنة بعجز قدره 3.2 مليار دولار خلال الربع نفسه من العام المالي الماضى.
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وتراجعت التحويلات الجارية المتضمنة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من العام المالى الحالى إلى 4.5 مليار دولار من 6.4 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضى.
وسجل الحساب المالى والرأسمالى فائضًا قدره 1.78 مليار دولار مقابل 4.4 مليار دولار فى الربع نفسه من العام المالى الماضى، فيما سجل ميزان السهو والخطأ فائضًا بقيمة 1.27 مليار دولار مقابل عجز بقيمة 701 مليون دولار فى الربع نفسه من العام الماضى.
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