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الدين الخارجى لمصر يتراجع إلى 164.5 مليار دولار

1/2/2024 11:19:08 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجع الدين الخارجى لمصر إلى 164.5 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي، مقابل 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، بحسب ما كشفت بيانات وزارة التخطيط.

وعلى أساس سنوى ارتفع الدين الخارجى لمصر 6% مقارنة بمستوى 154.98 مليار دولار فى سبتمبر 2022.

موضوعات متعلقة 229 مليون دولار فائض ميزان المدفوعات لمصر الربع الأول من 2024/2023 وزير المالية يوجه بضرورة التوسع في الحلول الضريبية الذكية ((التخطيط القومى)) يعد دراسة لقانون موحد للدين العام فى مصر ولم تكشف البيانات المزيد من التفاصيل حول أجل الدين الخارجى، أو هيكل المديونية، لكن ذلك يعد تباطؤًا للربع الثانى على التوالى.

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