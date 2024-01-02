الدين الخارجى لمصر يتراجع إلى 164.5 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع الدين الخارجى لمصر إلى 164.5 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي، مقابل 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، بحسب ما كشفت بيانات وزارة التخطيط.
وعلى أساس سنوى ارتفع الدين الخارجى لمصر 6% مقارنة بمستوى 154.98 مليار دولار فى سبتمبر 2022.
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