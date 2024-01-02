الدين الخارجى لمصر يتراجع إلى 164.5 مليار دولار

موضوعات229 مليون دولار فائض ميزان المدفوعات لمصر الربع الأول من 2024/2023 وزير المالية يوجه بضرورة التوسع في الحلول الضريبية الذكية ((التخطيط القومى)) يعد دراسة لقانون موحد للدين العام فى مصر ولم تكشف البيانات المزيد من التفاصيل حول أجل الدين الخارجى، أو هيكل المديونية، لكن ذلك يعد تباطؤًا للربع الثانى على التوالى.

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