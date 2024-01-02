وزير النقل: 60 مليون دولار إيرادات السكة الحديد من قطاع عربات النوم العام الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News) الوزير: السكة الحديد تستهدف تحصيل إيرادات بقيمة 12 مليار جنيه العام الجاري
قال الفريق كامل الوزير وزير النقل إنه لا توجد زيادة في أسعار تذاكر قطارات الدرجة الأولى والثانية.
وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج“على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية“صدى البلد”، أن حجم إيرادات السكة الحديد العام الماضي بلغ نحو 4 مليارات جنيه ونستهدف تحقيق إيرادات خلال العام الجاري بقيمة 12 مليار جنيه.
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