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وزير النقل: 60 مليون دولار إيرادات السكة الحديد من قطاع عربات النوم العام الماضي

1/2/2024 11:19:06 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) الوزير: السكة الحديد تستهدف تحصيل إيرادات بقيمة 12 مليار جنيه العام الجاري

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل إنه لا توجد زيادة في أسعار تذاكر قطارات الدرجة الأولى والثانية.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج“على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية“صدى البلد”، أن حجم إيرادات السكة الحديد العام الماضي بلغ نحو 4 مليارات جنيه ونستهدف تحقيق إيرادات خلال العام الجاري بقيمة 12 مليار جنيه.

موضوعات متعلقة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر: توقيع عقود محطة الركاب بشرم الشيخ الشهر الجاري ميرسك تمدد فترة التوقف المؤقت للشحن عبر البحر الأحمر 13 مليار ريال مشاريع استثمارية لـ“موانئ” السعودية في عام 2023 وأوضح أن الوزارة تعمل على تعظيم إيرادات السكة الحديد من الخردة كما أن السكة الحديد مستمرة فى عمليات التطوير فى كافة القطاعات حيث إن عربات النوم التي تديرها شركة خاصة ساهمت في تطوير الخدمة بشكل كبير لتلبية رغبات الجمهور حيث سجلت إيرادات شركة عربات النوم خلال العام الماضي نحو 60 مليون دولار.

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