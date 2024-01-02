هل تحقق الولايات المتحدة هبوطاً سلساً في 2024؟

MENAFN - Al-Borsa News) هل يمكن أن يكون 2024 عامًا مختلفًا عن أي عام مضى في تاريخ أمريكا الاقتصادي بعد الحرب؟

منذ 1945، لم ينخفض معدل التضخم السنوي، قياساً على مؤشر أسعار المستهلك، من أكثر من 5% إلى أقل من 3% دون حدوث ركود في وقت الخريف أو خلال الـ18 شهرًا اللاحقة.

موضوعاتالذهب يقلص مكاسبه عند التسوية مع ارتفاع مؤشر الدولار سهم موديرنا يرتفع بأكبر وتيرة منذ ديسمبر 2022 بعد توصية إيجابية سهم رولز رويس يقفز 220% في 2023 ويحقق أفضل أداء بين الشركات الأوروبية الكبرى

مع ذلك، يقول المتنبئون المحترفون الذين شملهم استطلاع بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، إن التضخم السنوي الرئيسي سيبلغ 2.5% بحلول نهاية 2024، فيما سينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.7% على مدار العام، وهو ما يتماشى تقريبًا مع اتجاهه على المدى الطويل.

وتبتهج الأسواق المالية باحتمال حدوث مثل هذا“الهبوط السلس”، حسب ما أوضحته مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية.

كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يكافح التضخم عبر رفع أسعار الفائدة منذ مارس 2022، وعادةً ما يؤدي تشديد السياسة النقدية إلى الركود لأن تثبيط الاقتصاد يشبه إلى حد كبير تفريغ البالون، فمن الصعب القيام بذلك بلطف.

كانت هناك حالات لم يؤدِ فيها ارتفاع أسعار الفائدة إلى حدوث تراجع، كما حدث في منتصف الثمانينيات وأواخر التسعينيات (وأوقات أخرى حيث تدخلت الأحداث، مثل كوفيد).

لكن في تلك المناسبات، لم يصل التضخم إلى أي مستويات مماثلة للمستويات المرتفعة التي بلغها في 2022، ومن شأن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بهذه السرعة في عامي 2022 و2023 أن يجعل الهبوط السلس أكثر استثنائية.

متى سيتضح أن الاقتصاد حقق الهبوط السلس؟

تتم مراجعة بيانات التضخم بشكل أقل من البيانات الاقتصادية الأخرى، بالتالي فإن تحقيق الاحتياطي الفيدرالي لهدفه من المحتمل أن يحدث على مرأى من الجميع.

وبالنظر إلى ندرة وصول معدل التضخم إلى 2% على وجه التحديد، فإنه سيكون من العدل الإعلان عن تحقيق الهدف في حالة انخفاض معدل التضخم الرئيسي السنوي والتضخم الأساسي السنوي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى أقل من 2.5% على مؤشر الأسعار المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي يرتفع بشكل أبطأ قليلاً من مؤشر أسعار المستهلك.

ارتفع معدل التضخم الأساسي في أمريكا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بمعدل سنوي بلغ 2.2% فقط، وإذا استمر ذلك، فإن المقياس السنوي سينخفض إلى أقل من 2.5% في فبراير.

ومن دون ارتفاع أسعار البترول، على سبيل المثال، ربما يحقق التضخم الإجمالي الهدف أيضاً، أما المعيار الآخر للهبوط السلس، فهو تفادي الانكماش، وهذا يصعب الحكم عليه.

يميل الركود إلى الانكشاف بعد فترة طويلة من حدوثه، ففي الماضي، كان المؤشر الحقيقي الأكثر موثوقية الذي يبدأ به المرء هو“قاعدة السهم”، ويتم تحفيزه عندما يرتفع المتوسط المتحرك لمعدل البطالة لثلاثة أشهر بمقدار 0.5% مقابل أدنى مستوياته خلال العام السابق.

حددت القاعدة كل حالة ركود أمريكي منذ 1960، دون أي نتائج إيجابية كاذبة، وارتفعت البطالة اليوم بنسبة 0.3% عن أدنى مستوى لها منتصف 2023، ومن الممكن أن تنهار قاعدة“السهم” هذه المرة، إذ كانت أسواق العمل متشددة بشكل استثنائي منذ تفشي الوباء، بالتالي سيكون من الطبيعي ارتفاع معدل البطالة قليلاً.

وحذرت كلوديا سهم، التي اخترعت القاعدة، من أن القاعدة ستكون” مشتتة” بسبب عودة الأشخاص الذين غادروا أثناء الوباء إلى القوى العاملة، وهو الأمر الذي يدفع معدل البطالة إلى الارتفاع حتى في غياب تسريح العمال، لكن في هذه الحالة، ستطلق القاعدة توقعاً غير صحيح بالركود، بدلاً من تفويت فرصة الانكماش.

إذا حقق بنك الاحتياطي الفيدرالي هدف التضخم دون تفعيل قاعدة“سهم”، فسيكون من الآمن الإعلان عن حدوث هبوط سلس.

مع ذلك، لم يكن الأمر ليتوقف، ففي أوائل الخمسينيات وأوائل السبعينيات، حدثت حالات الركود بعد عام ونصف العام تقريبًا من انخفاض التضخم، ولم يكن صناع السياسات قد انتهوا من تعديل الضوابط.

وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه خلال ديسمبر، إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية 2024، فهو يريد تخفيف التشديد على السياسة النقدية جزئياً لأنه يعتقد أن نقطة التوقف الطبيعية لرفع أسعار الفائدة أقل من مستواها الحالي.

وإذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي مخطئًا، فإن تخفيضات أسعار الفائدة ستكون بمثابة حافز غير مبرر، وسيتسارع التضخم من جديد، وستواصل السياسة المالية النظر إلى وضع الأزمة، نظرًا للعجز الأساسي الهائل في أمريكا، والذي وصل إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023.

والسبب الآخر الذي يدعونا إلى الحذر هو أن الحديث عن الهبوط السلس كثيراً ما يظهر قبل حدوث الركود مباشرة، وذلك في دورات العمل العادية.

منذ ظهور الجائحة كان أداء المتنبئين سيئًا، إذ قللوا من تقديرات النمو، وتقديرات التضخم أيضًا حتى وقت قريب، ولا شك أن اعتقادهم الآن بأن الهبوط السلس قادم هو خبر سار، لكن لا تصدق ذلك حتى تراه.