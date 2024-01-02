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كيف تبدو التوقعات للأسواق الناشئة لعام 2024؟

1/2/2024 11:07:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقع بنك ستاندرد تشارترد، تراجع فجوة أسعار الفائدة مع خفض «الفيدرالي» الأميركي للمعدلات خلال 2024، مشيرا إلى أن خفض الفائدة في أميركا سيعزز الثقة بأسواق الدين الناشئة.
وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية تشكل مخاطر على ديون الأسواق الناشئة، وتتداول سندات الأسواق الناشئة بنطاق يتماشى مع السندات الأميركية، فيما يتوقع البنك تراجع المخاطر بالأسواق الناشئة في النصف الثاني من العام الحالي.
وأشار البنك إلى التوقعات بتباطؤ إصدارات السندات في دول الخليج مقارنة بـ 2023، وعدل «ستاندرد تشارترد»، النظرة لسندات منطقة MENA إلى الاحتفاظ من زيادة الوزن داخل المحفظة، فيما ذكر أن النظرة الحالية لسندات آسيا هي خفض الوزن داخل المحفظة.
ومن المرجح أن يؤدي تجاوز المرحلة الأخيرة من التضخم إلى تباطؤ النمو، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة. وفي الوقت نفسه، سوف يؤثر النمو الفاتر في الصين على الأسواق الناشئة، وهناك خطر من احتمال انزلاق اقتصاد البلاد إلى دوامة أوسع من الديون والانكماش، مع تأثيرات مضاعفة على بقية آسيا وخارجها.
ويتوقع مورغان ستانلي أن تتجنب الصين السيناريو الأسوأ، وأن يبدأ صناع السياسات في الولايات المتحدة وأوروبا في خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024، مما يحسن توقعات الاقتصاد الكلي للنصف الثاني من العام.
وتواجه الأسهم في الأسواق الناشئة عقبات، بما في ذلك ارتفاع قيمة الدولار والنمو الباهت في الصين، حيث يواجه صناع السياسات تحديات ثلاثية تتمثل في الديون، والعوامل الديموغرافية، والانكماش.
وتتفاقم هذه المخاطر بسبب تركيز الشركات على تنويع سلاسل التوريد وسط التوترات الجيوسياسية وتداعيات الاضطرابات في عصر الوباء. ومع ذلك، يمكن أن تشهد الأسواق الناشئة انتعاشا أقوى في النصف الثاني، حيث قد يؤدي انخفاض أسعار الفائدة وضعف الدولار الأميركي إلى تحفيز التدفقات الوافدة.

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