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القيمة السوقية لـ آبل تتراجع دون 3 تريليونات دولار بعد تحذير باركليز!

1/2/2024 11:07:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تراجعت أسهم شركة «آبل» دون مستوى 3 تريليونات دولار للمرة الأولى منذ أواخر شهر نوفمبر 2023، خلال تعاملات الاثنين الماضي، وتجدد الهبوط خلال تعاملات أمس، حيث دفعت توقعات الطلب الضعيف على أحدث أجهزة آيفون الخاصة بها المحللين في شركة «باركليز» إلى خفض تصنيف السهم.
وقام محللو باركليز بقيادة تيم لونغ بخفض تصنيفهم لشركة آبل إلى خفض الوزن والسعر المستهدف إلى 160 دولارا من 161 دولارا، مما يعني انخفاضا بنسبة 17% خلال الاشهر الـ 12 المقبلة.
وكتب المحللون في مذكرة: «نتوقع ارتدادا بعد عام ضاعت فيه معظم الأرباع وتفوق أداء السهم، وتظل فحوصاتنا سلبية على الكميات والمزيج لجهاز آيفون 15، ولا نرى أي ميزات أو ترقيات من المحتمل أن تجعل آيفون 16 أكثر جاذبية».
وارتفعت أسهم شركة آبل بنحو 50% إلى مستوى قياسي في العام الماضي وشهدت قيمتها السوقية وصولا إلى 3 تريليونات دولار، حيث يراهن المستثمرون على أن جهازها الرئيسي سيصمد أمام الاقتصاد البطيء.
ومع ذلك، ظهرت شكوك حول ما إذا كان السهم سيكون قادرا على تكرار هذه المكاسب الضخمة نظرا للمنافسة المتزايدة من «هواوي الصينية»، وحملة الحكومة الصينية على الأجهزة الأجنبية الصنع.

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