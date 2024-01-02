Wednesday, 03 January 2024 08:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


70 دولارا سعر برميل النفط في الميزانية

1/2/2024 11:07:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
علمت «الأنباء» من مصادر، أن مؤسسة البترول الكويتية قدرت السعر التأشيري لبرميل النفط الكويتي عند 70 دولارا للبرميل عن ميزانية السنة المالية المقبلة 2024/2025 والتي تبدأ في أول أبريل المقبل. وأشارت المصادر إلى أن السعر الذي قدرته مؤسسة البترول، يخضع في النهاية لتقديرات واعتبارات وزارة المالية عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة في صورتها النهائية. وتظهر الأرقام أن تقدير المؤسسة لسعر 70 دولارا للبرميل يعني تثبيت السعر التأشيري للعام الثاني على التوالي إذ كان عند 70 دولارا للبرميل خلال ميزانية 2023/2024، مع حجم إنتاج نفط يبلغ 2.676 مليون برميل يوميا، مقارنة بـ 80 دولارا للبرميل في ميزانية 2022/2023 التي بلغ حجم الانتاج المقدر حينها 2.73 مليون برميل يوميا. ووفقا لبيانات وزارة النفط، فإن إنتاج الكويت النفطي خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2024 سيبلغ 2.413 مليون برميل يوميا امتثالا لقرارات «أوپيك +» التي تضمنت الخفض الطوعي الإضافي بـ 135 ألف برميل يوميا خلال تلك الفترة.

MENAFN02012024000130011022ID1107678784

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث