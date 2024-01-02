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تأكيدا لما نشرته الأنباء خفض سعر بنزين ألترا إلى 215 فلسا لمدة 3 أشهر

1/2/2024 11:07:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
تأكيدا لما انفردت به «الأنباء» حول تخفيض سعر بنزين «ألترا» إلى 215 فلسا لليتر، بدلا من 250 فلسا، كشفت شركة البترول الوطنية عن أن لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة التابعة لوزارة المالية، قررت خفض أسعار بنزين ألترا اعتبارا من أول يناير الجاري حتى 31 مارس المقبل بنحو 35 فلسا لليتر الواحد. جاء ذلك في إفصاح شركة السور لتسويق الوقود على موقع البورصة، إذ أعلنت تثبيت أسعار باقي المنتجات ليكون بنزين ممتاز عند 85 فلسا لليتر، وبنزين خصوصي
105 فلوس لليتر، والديزل والكيروسين عند 115 فلسا لليتر.

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