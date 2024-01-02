تأكيدا لما نشرته الأنباء خفض سعر بنزين ألترا إلى 215 فلسا لمدة 3 أشهر

(MENAFN
- Al-Anbaa) أحمد مغربي
تأكيدا لما انفردت به «الأنباء» حول تخفيض سعر بنزين «ألترا» إلى 215 فلسا لليتر، بدلا من 250 فلسا، كشفت شركة البترول الوطنية عن أن لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة التابعة لوزارة المالية، قررت خفض أسعار بنزين ألترا اعتبارا من أول يناير الجاري حتى 31 مارس المقبل بنحو 35 فلسا لليتر الواحد. جاء ذلك في إفصاح شركة السور لتسويق الوقود على موقع البورصة، إذ أعلنت تثبيت أسعار باقي المنتجات ليكون بنزين ممتاز عند 85 فلسا لليتر، وبنزين خصوصي
105 فلوس لليتر، والديزل والكيروسين عند 115 فلسا لليتر.
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