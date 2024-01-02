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75 مليون دينار صافي مشتريات الأجانب بالبورصة في 2023

1/2/2024 11:07:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
في إطار نهج مؤسسي، سيطرت النزعة الشرائية على تعاملات الأجانب في بورصة الكويت خلال عام 2023، وهو ما ظهر من البيانات الرسمية لحجم التداول في السوق الرسمي طبقا للجنسية وفئة التداول، حيث بلغ صافي مشترياتهم 74.8 مليون دينار، ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الفرص الاستثمارية المتاحة بسوق الأسهم الكويتي.
وبالتوسع الشرائي للأجانب في الأسهم الكويتية، ارتفعت قيمة ملكياتهم في السوق الأول بالبورصة مع نهاية العام الماضي لتلامس مستوى 5 مليارات دينار، حيث بلغت بنهاية ديسمبر 2023 نحو 4.93 مليارات دينار، لتشير هذه الأرقام إلى الثقة الكبيرة من المستثمرين الأجانب في نوعية الأسهم القيادية التي تشكل قوام مؤشر السوق الأول، والذي يضم اسهم 31 شركة متنوعة النشاط.
ويعزز ثقة المستثمر الأجنبي في سوق الأسهم الكويتي، النمو اللافت في أرباح التسعة أشهر الأولى من العام الماضي والذي تجاوز الـ 30% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، فضلا عن الفرص المتاحة خاصة بالسوق الأول الذي يضم العديد من الأسهم التي تراجعت أسعارها لمستويات مشجعة على الشراء، وهو ما تبين من خلال توجه شرائي لأسهم 22 شركة وبنكا بنهاية ديسمبر 2023، وذلك برفع الملكيات بنسب متفاوتة وصلت إلى 2.1%.
وبدا جليا تركيز عمليات الشراء على المؤسسات والشركات بصافي مشتريات بلغ 79.7 مليون دينار، فيما كان التوجه بيعيا لتعاملات الصناديق الاستثمارية الأجنبية بصافي مبيعات بلغت 4.7 ملايين دينار، وكذلك بالنسبة للأفراد بصافي بيع بلغ 121 ألف دينار.
في سياق آخر، ارتفعت حسابات التداول النشطة بالبورصة الكويتية بنهاية تعاملات ديسمبر الماضي بنسبة 6.7%، مقارنة مع تعاملات ديسمبر 2022، إذ بلغ عدد هذه الحسابات 18.99 ألف حساب، مقارنة مع 17.7 ألف حساب بنهاية ديسمبر 2022، وجاء هذا الارتفاع متوافقا مع التوجه الشرائي لأغلب المتعاملين بالسوق خلال ديسمبر استعدادا لمرحلة الكشف عن النتائج الختامية لعام 2023 للشركات المدرجة.

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