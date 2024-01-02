15 3 مليار دينار استثمارات الكويت المباشرة في الخارج



استثمارات البنوك المحلية في المشتقات المالية ارتفعت إلى ملياري دينار بالربع الثالث من 2023 62.2 مليار دينار أرصدة القطاع الخاص مع بيانات الائتمان التجاري وقروض الصندوق الكويتي

أحمد مغربيكشفت بيانات بنك الكويت المركزي عن ان قيمة الاستثمار المباشر في الخارج بلغ 15.3 مليار دينار بنهاية الربع الثالث من 2023، مسجلا ارتفاعا نسبته 9.3% وبما قيمته 1.28 مليار دينار مقارنة بنهاية الربع الرابع من العام 2022 والذي سجل خلاله الاستثمار المباشر ما قيمته 14 مليار دينار. وبحسب بيانات «المركزي»، سجل الاستثمار المباشر في الخارج خلال الربع الأول من العام الحالي 14.94 مليار دينار، وفي الربع الثاني 14.6 مليار دينار، وفي الربع الثالث 15.31 مليار دينار.وتوزع الاستثمار المباشر في الخارج بين 14.9 مليار دينار استثمار في حقوق الملكية ـ والتي تضم البنوك المحلية وقطاعات أخرى وشركات استثمار ـ و373.9 مليون دينار بأدوات الدين التي تضم نفس البنود أيضا.يشار إلى أن الاستثمار المباشر للكويت في الخارج وصل في العام الماضي الذي بلغ به 14.02 مليار دينار إلى أعلى مستوى منذ عام 2015، وهو أول عام تتوافر به تلك النتائج ضمن الإحصائية وكانت تبلغ 9.5 مليارات دينار. وأظهرت البيانات أن صافي الاستثمار الدولي للكويت (الموجودات مطروحا منها المطلوبات) بلغ بنهاية سبتمبر 2023 نحو 34.25 مليار دينار، مقارنة بـ32.5 مليار دينار في الربع الثاني من العام أي بنمو بلغ 1.7 مليار دينار وبما يعادل 5.1%.وتشير الموجودات، التي تتضمن الأرصدة الخارجية لكل القطاعات بالنسبة للقطاع الخاص، إضافة إلى بيانات الائتمان التجاري وقروض الصندوق الكويتي للتنمية فقط بالنسبة للحكومة، أظهرت بيانات «المركزي» ارتفاعها إلى 62.2 مليار دينار بنهاية الربع الثالث من العام، مقارنة بنحو 61.4 مليار دينار في الربع الثاني، وما قيمته 62.7 مليار دينار في الربع الأول.وأظهر «المركزي» في بياناته أن استثمارات البنوك المحلية في المشتقات المالية ارتفعت إلى أكثر من ملياري دينار بالربع الثالث من 2023، مقارنة بـ 1.9 مليار في الربع الثاني، أي بنمو 1%.تجدر الاشارة إلى ان البيانات الموضحة تتضمن الأرصدة الخارجية لكافة القطاعات عدا الحكومة العامة، وبالنسبة للحكومة العامة: متضمنة فقط ضمن بيانات الائتمان التجاري وقروض الصندوق الكويتي للتنمية، وتشمل البيانات المجمعة للبنوك التجارية، والبنوك المتخصصة، والبنوك التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، فيما تشمل البيانات أيضا شركات الاستثمار والتأمين والتمويل والصـــرافة وصناديق الاستثمار وبعض وحدات القطاع الخاص غير المالي.