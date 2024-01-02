14 6 مليار دينار أصول احتياطية

14 6 مليار دينار أصول احتياطية
التاريخ
1/2/2024 11:07:01 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أشارت البيانات إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت بلغت 14.6 مليار دينار بنهاية الربع الثالث من 2023، وتتوزع تلك الأصول على التالي: 31.7 مليون دينار الذهب النقدي، و1.3 مليار دينار حقوق السحب الخاصة، و244.9 مليون دينار وضع الاحتياطي لدى الصندوق، و13 مليار دينار أصول احتياطية اخرى، و12.9 مليار دينار العملة والودائع.
MENAFN02012024000130011022ID1107678779
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