المناقصات يلزم الشركات بالإفصاح عن الملاك والشركاء عند تقديم العطاءات

(MENAFN
- Al-Anbaa) علي إبراهيم
أصدر الجهاز المركزي للمناقصات العامة ضوابط جديدة للسلوك الواجبة على المناقصين، يفيد بضرورة تعبئة نموذج محدث وخاص ببيانات المناقص أو الممارس وارفاقه مع العطاء المقدم مع المستندات عند التقدم إلى مناقصات أو ممارسات أو إبرام عقود مباشرة.
وجاء في التعميم الذي حمل رقم 8 لسنة 2023 والصادر من قبل الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة بالتكليف أنور أحمد الطواري، ان كل المناقصين مطلوب منهم تعبئة نموذج يحتوي على اسم المناقص وعنوانه والأنشطة المحددة وفق الترخيص ورقم التسجيل في الجهاز المركزي للمناقصات العامة ونوع التسجيل لدى الجهاز سواء مورد أو متعهد مقاولات عامة ومقدم خدمات واستشاري أو مشروعات صغيرة ومتوسطة، فضلا عن مجال وفئة التصنيف لدى الجهاز- إن وجدت.
واشتمل النموذج على ضرورة تعبئة أسماء الملاك والشركاء في الشركة صاحبة العطاء وأسماء المفوضين بالتوقيع لدى الجهاز المركزي للمناقصات ومن يتولى الإدارة وفقا لمستخرج وزارة التجارة وعقد التأسيس، مع إقرار بأن البيانات المذكورة في نموذج البيانات صحيحة وموثقة بمستندات رسمية.
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