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المناقصات يلزم الشركات بالإفصاح عن الملاك والشركاء عند تقديم العطاءات

1/2/2024 11:07:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
أصدر الجهاز المركزي للمناقصات العامة ضوابط جديدة للسلوك الواجبة على المناقصين، يفيد بضرورة تعبئة نموذج محدث وخاص ببيانات المناقص أو الممارس وارفاقه مع العطاء المقدم مع المستندات عند التقدم إلى مناقصات أو ممارسات أو إبرام عقود مباشرة.
وجاء في التعميم الذي حمل رقم 8 لسنة 2023 والصادر من قبل الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة بالتكليف أنور أحمد الطواري، ان كل المناقصين مطلوب منهم تعبئة نموذج يحتوي على اسم المناقص وعنوانه والأنشطة المحددة وفق الترخيص ورقم التسجيل في الجهاز المركزي للمناقصات العامة ونوع التسجيل لدى الجهاز سواء مورد أو متعهد مقاولات عامة ومقدم خدمات واستشاري أو مشروعات صغيرة ومتوسطة، فضلا عن مجال وفئة التصنيف لدى الجهاز- إن وجدت.
واشتمل النموذج على ضرورة تعبئة أسماء الملاك والشركاء في الشركة صاحبة العطاء وأسماء المفوضين بالتوقيع لدى الجهاز المركزي للمناقصات ومن يتولى الإدارة وفقا لمستخرج وزارة التجارة وعقد التأسيس، مع إقرار بأن البيانات المذكورة في نموذج البيانات صحيحة وموثقة بمستندات رسمية.

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