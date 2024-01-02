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خالد الساير رئيسا تنفيذيا لشركة الراي العالمية RIMA

1/2/2024 11:07:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت «مجموعة الراي الإعلامية» انضمام خالد صلاح الساير للمجموعة بمنصب الرئيس التنفيذي لشركة الراي العالمية للدعاية والإعلان (RIMA) اعتبارا من أمس الثلاثاء.
وذكرت المجموعة في بيان أن انضمام الساير إلى فريق العمل سيسهم في رفد أداء المجموعة بما يمتلكه من خبرة واسعة في قطاعات التسويق والإعلان والترفيه، حيث يشكل انضمامه قيمة مضافة للمجموعة من خلال شغفه وأفكاره الاستثنائية.
وأشارت إلى أن تعيين الساير يأتي ضمن إستراتيجية المجموعة في استقطاب الكوادر المهنية المتميزة من الكفاءات الوطنية، وبما يسهم بشكل كبير في الانفتاح على أسواق جديدة والدخول في قطاعات متنوعة بخلاف سوق الإعلان المباشر، معربة عن تمنياتها للساير بالتوفيق والنجاح في منصبه الجديد.
وتعد «شركة الراي العالمية للدعاية والإعلان» - إحدى الشركات التابعة لـ «مجموعة الراي الإعلامية» - من الشركات الرائدة في مجال الإعلان وتمتلك الحقوق الحصرية لبيع وتسويق إعلانات جريدة وتلفزيون «الراي» والمنصات الرقمية التابعة لهما، فضلا عن علامات تجارية مرموقة مثل «سيتي باص».

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