خالد الساير رئيسا تنفيذيا لشركة الراي العالمية RIMA

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت «مجموعة الراي الإعلامية» انضمام خالد صلاح الساير للمجموعة بمنصب الرئيس التنفيذي لشركة الراي العالمية للدعاية والإعلان (RIMA) اعتبارا من أمس الثلاثاء.
وذكرت المجموعة في بيان أن انضمام الساير إلى فريق العمل سيسهم في رفد أداء المجموعة بما يمتلكه من خبرة واسعة في قطاعات التسويق والإعلان والترفيه، حيث يشكل انضمامه قيمة مضافة للمجموعة من خلال شغفه وأفكاره الاستثنائية.
وأشارت إلى أن تعيين الساير يأتي ضمن إستراتيجية المجموعة في استقطاب الكوادر المهنية المتميزة من الكفاءات الوطنية، وبما يسهم بشكل كبير في الانفتاح على أسواق جديدة والدخول في قطاعات متنوعة بخلاف سوق الإعلان المباشر، معربة عن تمنياتها للساير بالتوفيق والنجاح في منصبه الجديد.
وتعد «شركة الراي العالمية للدعاية والإعلان» - إحدى الشركات التابعة لـ «مجموعة الراي الإعلامية» - من الشركات الرائدة في مجال الإعلان وتمتلك الحقوق الحصرية لبيع وتسويق إعلانات جريدة وتلفزيون «الراي» والمنصات الرقمية التابعة لهما، فضلا عن علامات تجارية مرموقة مثل «سيتي باص».
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