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البدء بتنفيذ مشروعين لتنظيف التربة بـ 391 مليون دولار

1/2/2024 11:07:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن الكويت بدأت عملية معالجة واسعة النطاق لاستصلاح التربة، وذلك ضمن تنفيذ برنامج الإصلاح البيئي الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات، حيث بدأت شركة خالد علي الخرافي وإخوانه عملية معالجة واسعة النطاق كجزء من عقد كبير لتنظيف التربة الملوثة بالنفط مع شركة نفط الكويت. ووفقا لنائب الرئيس التنفيذي لشركة «خالد علي الخرافي وإخوانه» خالد طبيلة، فإن شركته قد استوفت معايير المعالجة المستهدفة المتعاقد عليها للمشروع، موضحا أنها كانت أول من حقق هذا الإنجاز، مشيرا إلى أن المشروع يسمى عقد الحفر والنقل والمعالجة شمالي الكويت (NKETR Zone 1).
وتعمل شركة الخرافي كجزء من تحالف شراكة مع شركة لامور، وهي شركة فنلندية متخصصة في معالجة التسرب النفطي وإدارة النفايات ومعالجة المياه، وقد حصل التحالف على عقدين رئيسيين لمعالجة التلوث النفطي من قبل شركة نفط الكويت كجزء من برنامج الكويت للمعالجة البيئية في يونيو 2021. ويعرف العقد الثاني باسم منطقة مشروع الحفر والنقل والمعالجة جنوبي الكويت، وتبلغ قيمة العقد الأول 194 مليون دولار، بينما تبلغ قيمة العقد الثاني 197 مليون دولار، وذلك بإجمالي 391 مليون دولار للعقدين مجتمعين.
وقال طبيلة إنه من المقرر أن تبدأ محطة غسل التربة عمليتها في المشروع الأول في 15 يناير 2024، مشيرا إلى انه بالنسبة لكلتا الحزمتين، سيستخدم التحالف المشترك نظام المعالجة الحيوية للتربة التي يتراوح فيها التلوث البتروكيميائي بين1% و5%، بينما يتم استخدام الغسل الميكانيكي للتربة الملوثة التي تحتوي على محتوى هيدروكربوني يزيد على 5%.
وقالت المجلة إنه بموجب كلا العقدين، قام التحالف المشترك بمعالجة أكثر من 1.5 مليون طن من التربة الملوثة باستخدام المعالجة البيولوجية على مدى الأشهر الـ 8 الماضية، مشيرة إلى انه عندما يبدأ تشغيل هذه المعدات في يناير، فإن مركز المعالجة جنوبي الكويت مصمم لمعالجة 100 طن من التربة الملوثة في الساعة. تجدر الإشارة إلى أن برنامج المعالجة البيئية قد وضع من قبل لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة لتمكين الكويت من معالجة الأضرار البيئية الناجمة عن حرب الخليج 1990-1991، وقد قامت شركة خالد علي الخرافي وإخوانه بشراء معدات معالجة لكل منطقة من مجموعة CDE الإيرلندية بتكلفة 15 مليون دولار.

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