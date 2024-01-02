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نفط الكويت تبدأ في تشغيل منشأة الإنتاج الجوراسي 4

1/2/2024 11:07:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت وشركة سبيتكو الهندسية الكويتية قامتا بإدخال النفط والغاز إلى منشأة الإنتاج الجوراسي 4 (JPF-4).
وقالت المصادر إن إدخال النفط والغاز في المرفق الجوراسي تم في 18 ديسمبر الماضي، مستبقا الموعد المحدد في الجدول الزمني المتعاقد عليه، وتمثل هذه الخطوة علامة بارزة في استراتيجية شركة نفط الكويت لتعزيز إنتاج الغاز الحر والنفط الخفيف من مكامن النفط والغاز الجوراسية في البلاد.
وتمتلك شركة سبيتكو وتدير منشأة الإنتاج الجوراسي الثالثة التي تعمل بالفعل، بالإضافة إلى منشأة 4 التي يجري تشغيلها.
وقد أرست شركة نفط الكويت العقد الرئيسي بقيمة 398 مليون دولار لمشروع مرفق الإنتاج الجوراسي رقم 4 على شركة سبيتكو الكويتية في ديسمبر 2021، بينما فازت شركة جيرة الصينية بعقد بقيمة 426 مليون دولار لمشروع 5 في الشهر ذاته.
ويجري تطوير منشأة 4 بالقرب من حقل الصابرية في شمال الكويت، بينما تقع المنشأة الثانية 5 على بعد أقل من 10 كيلومترات الشرق من المنشأة الأولى.
وقالت المجلة إن كلا المرفقين سيقوم باختبار ومعالجة والتعامل مع سوائل الآبار الهيدروكربونية الرطبة والحامضة من العديد من حقول النفط والغاز.
وتشمل هذه التكوينات الروضتين والصابرية وشمال غرب الروضتين وأم نقا وظبي وبحرة ومرات ونجمة سارجيلو، وغيرها من التكوينات في الحقول الجوراسية.
وكلا المشروعين عبارة عن مرافق إنتاج سطحية برية ويتم تنفيذهما على أساس البناء والتملك والتشغيل (BOO) من قبل المقاول الذي ينفذها.

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