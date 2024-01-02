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الوطني يحذر العملاء من المكالمات الاحتيالية

1/2/2024 11:07:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحرص بنك الكويت الوطني على تعزيز الثقافة المالية وزيادة الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع، وفي هذا الإطار يكثف البنك جهوده لدعم حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» والتي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية واتحاد مصارف الكويت، من خلال صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي وكل قنوات التواصل، بجانب التحذير من كل أساليب الاحتيال وكيفية تفاديها.
ويسلط «الوطني» الضوء في هذه الحملة على المكالمات الاحتيالية وسرقة الهوية، حيث غالبا ما تتضمن المكالمات العشوائية شركات مزيفة تتظاهر بأنها شركات حقيقية، وتقنع الأفراد بالاستثمار في مبلغ صغير أو دفع فواتير مزيفة.
لذلك، يشدد «الوطني» على ضرورة التأكد من هوية المتصل قبل مشاركة المعلومات الشخصية أو إجراء الدفعات، مع ضرورة تجنب الإجراءات الفورية والضغط على الروابط من دون النظر إلى التفاصيل والتأكد من صحتها، لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال.
وحذر «الوطني» من الانسياق وراء المكالمات الهاتفية والإشعارات ورسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية، التي توهم الأشخاص بالفوز بجوائز مالية مغرية، أو الإعلانات المزيفة التي تنتحل صفة مؤسسة كبرى وتهدف إلى خداعهم بالاستثمار في أسهم وسندات مغرية تدر عوائد كبيرة، أو إعطاء معلومات مزيفة عن استثمار حقيقي، أو الدخول إلى مواقع تداول وتسجيل البيانات الشخصية للحصول على الأرباح، لأن هدف كل هذه الأساليب الملتوية هو الاحتيال وسرقة الهوية، والحصول على المعلومات الشخصية والمصرفية.
ويحرص «الوطني» على تحذير العملاء من كل طرق الاحتيال ومشاركة الرسائل النصية والمصورة عبر قنواته الإلكترونية وإعادة نشر رسائل الحملة وبنك الكويت المركزي في ذلك الصدد.
كما تتضمن رسائل الحملة التأكيد على أن البنك لن يطلب معلومات شخصية عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، محذرا العملاء من الرد على تلك الرسائل التي تمثل محاولات احتيال الهدف منها الحصول على المعلومات المصرفية لسرقة الأموال أو البيانات.
ولا يقتصر دور «الوطني» على التحذير فقط، بل يمتد إلى توفير بدائل استثمارية وادخارية آمنة ومتنوعة بحيث تناسب كل شرائح العملاء.
وتعد جهود «الوطني» في توعية عملائه راسخة وركيزة أساسية في استراتيجيته، حيث يشدد دائما على ضرورة التزام العملاء بالتعليمات والإرشادات الأمنية العامة لتجنب عمليات الاحتيال الإلكترونية، مع أهمية تغيير الأرقام السرية باستمرار وعدم مشاركتها مع أي شخص يدعي اتصاله من طرف البنك.
وتعتبر حملة «لنكن على دراية» هي الأضخم على مستوى دول المنطقة، وتهدف إلى رفع الوعي المصرفي والمالي لعملاء البنوك، كما تتبنى موضوعات توعوية غاية في الأهمية، من أبرزها الخطوات الواجب اتباعها لتجنب التعرض لعمليات الاحتيال والتوعية بمخاطر الاستثمارات عالية المخاطر وأفضل السبل للاستفادة من الخدمات المصرفية وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار، وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
جدير بالذكر أن «الوطني» داعم وشريك رئيسي بكل حملات ومبادرات بنك الكويت المركزي التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي ونشر التوعية المصرفية بين شرائح المجتمع، حيث دأب البنك باعتباره من أكبر المؤسسات المالية في الكويت والمنطقة على تنظيم مختلف الفعاليات التي تسهم في توعية المجتمع بكل القضايا التي تهم القطاع المصرفي، كما يحرص على تنظيم العديد من الدورات التدريبية لموظفيه لرفع خبراتهم في مجال عمليات الاحتيال ومكافحة الجرائم المالية.

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