الأهلي يفوز بجائزة أفضل منتج مصرفي عن بطاقة ISIC مسبقة الدفع للشباب



لؤي مقامس: ملتزمون بتمكين الطلبة في الكويت عن طريق تزويدهم بحلول مالية مبتكرة وعملية جهير معرفي: نسعى إلى توفير تجربة عملاء لا مثيل لها تلبي احتياجات الشباب بشكل محدد

حصل البنك الأهلي الكويتي على جائزة أفضل منتج مصرفي من مجلة World Business Outlook عن بطاقته مسبقة الدفع المبتكرة ISIC للشباب، حيث وضع هذا المنتج المبتكر الذي تم إطلاقه بالتعاون مع بطاقة الهوية الطلابية الدولية (ISIC) وماستركارد، معيارا جديدا لتوفير حلول مالية عملية وقيمة للطلاب.وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال لؤي مقامس، الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي الكويتي - الكويت: سعداء بتلقي هذا التكريم الذي يظهر التزامنا بتمكين الطلاب في الكويت عن طريق تزويدهم بحلول مالية مبتكرة وعملية.وتعد بطاقة ISIC Youth علامة فارقة في قطاع الخدمات المصرفية للطلاب، وقد صممت خصوصا لتلبية احتياجاتهم، حيث تجمع بين وظيفة البطاقة مسبقة الدفع وهوية الطالب ISIC. ويعني هذا أنه بإمكان الطلاب استخدام بطاقتهم لإجراء معاملات مريحة وآمنة، وكبطاقة هوية رسمية لدخول الحرم الجامعي وهي ميزة استقبلت بإقبال كبير من قبل الذين يسعون إلى تسهيل حياتهم اليومية.من جهتها، قالت جهير معرفي، مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي الكويتي: نحن نسعى لتوفير تجربة عملاء لا مثيل لها للطلاب ونظل ملتزمين بتقديم منتجات وخدمات تلبي احتياجات الشباب بشكل محدد.ومن خلال حمل بطاقة ISIC للشباب مسبقة الدفع من البنك الأهلي الكويتي، يحصل الطلاب على ميزة الوصول إلى مجموعة من المزايا الحصرية التي تهدف إلى جعل حياتهم أكثر توفيرا ومتعة. وتشمل هذه المميزات الوصول إلى أكثر من 150 ألف خصم في 130 دولة باستخدام فوائد ISIC الخاصة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للطلاب الاستفادة من عروض الرحلات الحصرية على طيران الإمارات والاستفادة من إقامة فندقية بأسعار مخفضة عبر موقع booking، مما يجعل السفر أكثر سهولة وتوفيرا للشباب الراغبين في استكشاف العالم.وعلاوة على ذلك، تتيح إعادة تعبئة البطاقة بسهولة للطلاب إدارة أموالهم دون عناء في أي من فروع البنك الأهلي الكويتي أو من خلال خدمة الخدمة المصرفية عبر الإنترنت للبنك. ويظهر تكريم بطاقة ISIC للشباب مسبقة الدفع من البنك الأهلي الكويتي بجائزة أفضل منتج مصرفي الاهتمام الذي يوليه البنك لاحتياجات الطلاب المالية الفريدة، ويستمر البنك في تعزيز موقعه كمنافس قوي في القطاع المصرفي، ملتزما بتقديم منتجات وخدمات فعالة وموجهة نحو العميل.ومنذ تأسيس البنك الأهلي الكويتي عام 1967 يواصل العمل على طرح منتجات جديدة وتطويرها، ليصبح واحدا من أهم البنوك الكويتية التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة. وتقدم شركته التابعة ABK Capital مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية محليا وإقليميا وعالميا.ويوفر البنك الأهلي الكويتي - مصر جميع الخدمات المصرفية والمالية لخدمة عملائه من الشركات والأفراد من خلال فرعه الرئيسي وفروعه الأربع والأربعين المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.ويتواجد البنك الأهلي الكويتي في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يقدم جميع الخدمات المصرفية لعملائه من الشركات الكويتية والإماراتية، ويخدم كذلك عملاءه الأفراد من خلال فروعه المتواجدة في دبي وأبوظبي ومركز دبي المالي العالمي DIFC.ويعد البنك الأهلي الكويتي من أبرز الداعمين لحملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بحيث يهدف من خلال مبادراته المختلفة إلى تعزيز الثقافة والشمول المالي لدى جميع أفراد المجتمع وتعريفهم على حقوقهم وواجباتهم لدى التعامل مع البنوك والخدمات المصرفية المختلفة بما يشمل خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة وسبل تجنب الاحتيال المصرفي والمالي وشروط الحصول على منتجات البنك والاستفادة من الخدمات الرقمية وغيرها.