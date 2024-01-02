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أغنى مليارديرات أسواق الأسهم حول العالم بنهاية 2023

1/2/2024 11:07:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ليس من المستغرب أن يعتبر وارن بافيت، الملقب بـ «Oracle of Omaha»، أحد أعظم المستثمرين على الإطلاق، لقد جمع ما يكفي من الثروة لوضعه في قائمة أغنى 10 أشخاص على هذا الكوكب، وبثروة صافية تبلغ 118.6 مليار دولار، يعد وارن بافيت أغنى مستثمر في أسواق الأسهم في العالم.
وعندما تسمع كلمة «ملياردير» ماذا يتبادر إلى ذهنك؟ تتخيل شخصا يقود سيارة رياضية فاخرة أو يعيش في قصر، لكن هل تساءلت يوما كيف حقق هؤلاء المليارديرات ثرواتهم؟ لم يعثر الكثير منهم على ثرواتهم فحسب، بل كان لديهم استراتيجية استثمار قوية ساعدتهم على تنمية ثرواتهم بمرور الوقت.
سوق الأوراق المالية هو مكان معروف بتقلباته، يتطلب الاستثمار في سوق الأوراق المالية الصبر وتحمل المخاطر والبحث الشامل، على الرغم من أن معظم المستثمرين لديهم دوافع ذاتية، إلا أن الأشخاص الأكثر تفانيا وثباتا يحتاجون أحيانا إلى الإلهام الخارجي.
ووفقا لتقرير لمجلة «CEO World»، فإن معظم هؤلاء المستثمرين عصاميون وقد بنوا ثرواتهم عبر صناديق تحوط وشركات إدارة الأصول، وشركات الأسهم الخاصة.

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