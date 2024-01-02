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9 مخاطر تهدد الاقتصاد والأسواق العالمية في 2024!

1/2/2024 11:06:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حققت أسواق الأسهم العالمية مكاسب قوية في عام 2023، بدعم من التحول المرتقب في السياسة النقدية للبنوك المركزية والتباطؤ السريع للتضخم، لكن مع بداية العام الجديد، تهدد مجموعة من المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية وتلك المتعلقة بالسياسة النقدية أداء الاقتصاد العالمي والأسواق المالية في 2024.. وذلك فيما يلي:
1- الركود الاقتصادي المحتمل
رغم توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة الأميركية في العام الحالي، إلا أن الاقتصاد الأميركي لايزال يواجه خطر الركود، بفعل تداعيات التشديد النقدي الذي حدث بالفعل على مدى العام ونصف الماضيين.
وقد حذر بنك «سوستيه جنرال» من أن مجرد التلميح إلى الركود قد يدفع سوق الأسهم الأميركي للهبوط بشكل قوي، مع وجود أوجه تشابه بين الظروف الحالية وعام 1987 حينما انخفض مؤشر «داو جونز» 22% في يوم واحد.
2- تصاعد عبء الديون
تواصل الاقتصادات المتقدمة اعتمادها على التمويل بالعجز، من خلال طرح سندات حكومية ضخمة لتمويل زيادة الإنفاق، وتدفع مستويات الديون المرتفعة المستثمرين إلى المطالبة بزيادة علاوة المخاطر، ما يعني عوائد أعلى على السندات الحكومية للاقتصادات الكبرى.
3- انهيار العقارات التجارية
تعرضت العقارات التجارية حول العالم لتراجع ملحوظ في قيمتها خلال الفترة الماضية، جراء بيئة العمل الصعبة بعد أزمة وباء «كورونا»، ويتوقع محللو «إم إي إم» احتمالية حدوث شطب كبير لقيمة المساحات المكتبية، مع تغيير تفضيلات العمل في أعقاب الوباء، وتهدد الأزمة المحتملة في قطاع العقارات التجارية في الولايات المتحدة بآثار سلبية على البنوك المحلية.
4- فائدة مرتفعة لفترة أطول
تتصاعد وتيرة الخلاف بين توقعات البنوك المركزية والأسواق المالية لمسار السياسة النقدية في العام الجديد، حيث يعتقد المستثمرون أن معدلات الفائدة ستنخفض بشكل حاد في 2024 بعد السيطرة على التضخم.
5- عودة التضخم للتسارع
تباطأ التضخم بشكل ملحوظ في الاقتصادات الكبرى خلال 2023، مع تشديد السياسة النقدية لكبح الطلب، وسجل التضخم العالمي تباطؤا عند أقل من 5% حاليا مقابل ذروة في صيف عام 2022 تقارب 10%، لكن محللي «مورنينج ستار» حذروا من احتمالية عودة التضخم للتسارع مجددا، مع عدم استبعاد ارتفاع أسعار الطاقة مجددا.
وذكرت شركة الأبحاث أنه في حال عودة التضخم للتسارع مرة أخرى، فإن البنوك المركزية ستكون مضطرة لرفع الفائدة رغم توقعات الأسواق ببدء خفض تكاليف الاقتراض في وقت ما من 2024، ومن شأن تحويل البنوك المركزية اتجاهها إلى رفع الفائدة أن يؤثر سلبا على أرباح الشركات ويزيد مخاطر الركود الاقتصادي ويضر أسواق الأسهم.
6- توسع الصراع بالشرق الأوسط
تستمر الهجمات التي يتعرض لها قطاع غزة منذ عملية «طوفان الأقصى» في السابع من شهر أكتوبر الماضي، ويبدي العديد من المتابعين قلقهم من احتمالية توسيع نطاق الصراع ليشمل دول أخرى في الشرق الأوسط، ما يهدد بتأثير على أسواق الطاقة وصدمات سعرية في أسعار النفط، ومن شأن حدوث ضغوط صعودية سريعة على أسعار النفط أن يزيد مخاطر ركود الاقتصاد العالمي، خاصة في الاقتصادات الضعيفة.
7- استمرار الحرب في أوكرانيا
رغم استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا منذ فبراير 2022، فإن هذا الصراع لايزال بإمكانه تشكيل خطر على أسواق الطاقة والغذاء حول العالم، ما يهدد بأزمة اقتصادية في أوروبا، وقد تسببت الهجمات العسكرية الروسية ضد بعض الموانئ الأوكرانية في عام 2023 في تقلبات حادة في أسعار السلع الزراعية مثل القمح، بالنظر إلى أن الدولتين من أكبر بلدان العالم تصديرا للمنتجات الغذائية.
8- الانتخابات العامة
سيكون المستثمرون على موعد في عام 2024 مع انتخابات عامة في عشرات الدول والمناطق حول العالم، أبرزها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ومن المقرر أن تنعقد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في نوفمبر المقبل، مع استمرار المنافسة داخل الحزبين الجمهوري والديموقراطي لاختيار المرشحين المتنافسين.
9- الصراع الأميركي - الصيني
التقى الرئيسان الأميركي جو بايدن والصيني شي جين بينغ بشكل مباشر في الخامس عشر من نوفمبر الماضي، في إطار جهود دعم استقرار العلاقات بين البلدين، لكن خطر الصراع بين البلدين مستمر، مع تواصل الخلافات حول العديد من القضايا مثل التجارة والتضييق على شركات التكنولوجيا الصينية والوضع في تايوان.

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