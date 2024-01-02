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كامكو تعافي غالبية فئات الأصول العالمية خلال 2023

1/2/2024 11:06:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست إن العام 2023 كان متقلبا مرة أخرى، ولكن الكثير من الأحداث جاءت خلال الربع الأخير من العام عندما أصبح من الواضح أن أسعار الفائدة العالمية قد بلغت ذروتها.
وشهد العام أيضا صورة طبق الأصل لأداء فئات الأصول في العام الماضي، حيث تعافت معظم الأصول المتراجعة في العام الماضي بشكل كامل من الانخفاضات، وتصدر مؤشر الشريعة العالمي مخطط أداء فئة الأصول خلال العام 2023، واحتلت مجموعته الفرعية، مؤشر ESG، المرتبة الثالثة.
وأضاف التقرير: «نعتقد أن معظم مبادئ ESG الحديثة مضمنة في مؤشر الشريعة، مما يبرر العوائد المماثلة، واحتلت الأسهم الأميركية المرتبة الثانية مدفوعة بمكاسب جيدة لأسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى بعد سلسلة مكاسب استمرت تسعة أسابيع بنهاية العام. وارتفعت أسعار معظم أسهم شركات التكنولوجيا ذات الوزن الثقيل بأكثر من الضعف خلال العام وشكلت مجتمعة ما يقرب من 17% من وزن مؤشر MSCI العالمي».
هذا، وشهد النفط أكبر انخفاض هذا العام بسبب المخاوف بشأن نمو الطلب في الصين، حيث تراجعت الأسعار الآجلة لخام برنت بنسبة 10.3% وأغلقت العام عند سعر77 دولارا للبرميل بعد أن وصلت إلى 96.6 دولارا للبرميل في سبتمبر 2023، وانعكس هذا الانخفاض أيضا على مؤشر السلع العالمية الذي انخفض بنسبة 4.3%، وهو ثاني أكبر تراجع خلال العام.
وفي عالم السلع الأساسية، كان الكاكاو وخام الحديد الأفضل أداء خلال العام بينما انخفضت أسعار الطاقة، بما في ذلك الغاز الطبيعي والفحم، نتيجة البداية الدافئة لفصل الشتاء. وكان الدولار الأميركي هو فئة الأصول الثالثة التي انخفضت أيضا نتيجة العوامل المتعلقة بأسعار الفائدة.
وأشار تقرير «كامكو إنفست» إلى أن متوسط العائد على سلة فئة الأصول المكونة من 17 أصلا، كان قويا عند نسبة 9.2%، وذلك على الرغم من التوقعات المبكرة بحدوث انخفاض في معظم الأسواق نتيجة ضعف النمو الاقتصادي. لكن النمو الاقتصادي الأقوى من المتوقع وأرباح الشركات المرنة والتوقعات المفاجئة الأكثر حدة لتخفيضات أسعار الفائدة في العام المقبل، أدت إلى ارتفاع خلال الربع الرابع من العام 2023 وتعويض الخسائر منذ بداية العام لمعظم فئات الأصول.

MENAFN02012024000130011022ID1107678769

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