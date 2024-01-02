بروكرز حجوزات الطيران والفنادق تحت أعين الطيران المدني

MENAFN - Al-Anbaa) طارق عرابي - علي إبراهيمفتحت الإجراءات التي اتخذتها الإدارة العامة للطيران المدني خلال الأيام الماضية بدعوة كل من يرغب في مزاولة الأنشطة الخاصة بالسياحة والسفر التي تخضع لرقابتها لمراجعتها وإصدار الموافقات وفق القوانين واللوائح المعمول بها تساؤلات حول ماهية الأمر وهل ينطوي على مخالفات وقعت بالفعل أم لا؟ وفي هذا الصدد، رصدت «الأنباء» واقع القضية، والذي أظهر أن المستهدفين من تلك الدعوة هم أصحاب تراخيص متخصصة في تقديم الاستشارات والإرشاد السياحي فقط (أصحاب حسابات الرحلات)، من دون الدخول في إجراءات الحجز سواء لتذاكر الطيران أو الفنادق، إلا أن البعض بات يمارس هذا النشاط الذي يستوجب ترخيصا من قبل الإدارة العامة للطيران المدني التي تعد الناظم الرقابي لأعمال القطاع، وذلك لحماية جمهور المسافرين وأصحاب مكاتب السياحة والسفر الحاصلة على موافقة الإدارة من التعامل مع مكاتب غير مرخصة نظرا لتزايد عمليات النصب والاحتيال على جمهور المسافرين من جهة ولتنظيم العمل في هذا النشاط في سوق النقل الجوي، ونظرا لكون بعض أصحاب تلك الرخص يندرجون تحت مظلة الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، فإن تراخيصهم صدرت من قبل وزارة التجارة بأنشطة محددة، لا تتطلب الترخيص من قبل الطيران المدني، إلا أن الخدمات التي باتوا يقدمونها أصبحت تندرج تحت السلطة الرقابية للطيران المدني.

وفي هذا الصدد، أكدت مصادر في «الطيران المدني» لـ «الأنباء» أن أنشطة أصحاب تلك التراخيص، ناهيك عن الـ «بروكرز» ترصدها الإدارة بهدف تحقيق أفضل الممارسات في القطاع وحماية جمهور المتعاملين، فيما أكد اتحاد مكاتب السياحة والسفر أن الإجراءات المتخذة لم تأت نتيجة شكاوى منهم وإنما بفضل الإجراءات الاستباقية للإدارة التي تسعى دائما لضمان أفضل الممارسات في السوق، إلى ذلك أكدت مصادر في وزارة التجارة والصناعة أن تراخيص الإرشاد والاستشارات السياحية قيد إعادة النظر في أوضاعها مع الإدارة العامة للطيران المدني، وفيما يلي التفاصيل:





بداية، قال مصدر مطلع في الإدارة العامة للطيران المدني لـ «الأنباء» إن أعداد مقدمي خدمات الإرشاد السياحي والاستشارات السياحية لا يحق لهم ممارسة نشاط حجز تذاكر الطيران أو الفنادق، إذ يختصون فقط بتقديم الاستشارات لعملائهم من دون إجراء الحجوزات التي تتطلب توافر إجراءات ومعايير خاصة تحكم عمليات الحجز، ناهيك عن شروط الترخيص من قبل «الطيران المدني» لضمان الممارسات التي تتسق مع القانون وتضمن حفظ حقوق جميع الأفراد.

وأكد المصدر أن الإدارة العامة للطيران المدني ترصد أي ممارسات لا تتسق مع القانون في سوق السياحة والسفر بصورة مستمرة لاتخاذ الإجراءات الرادعة في حق من يخالف القانون، مبينا أن ممارسات وسطاء الحجوزات «بروكرز» تحت أعين الإدارة إذ يتم تحويلهم إلى النيابة مباشرة، مشيرا إلى أن الإدارة حولت قبل العطلة عددا منهم إلى النيابة بالفعل.

بدوره، قال عضو مجلس إدارة اتحاد مكاتب السياحة والسفر الكويتية، عبدالرحمن الخرافي، إن جهود الإدارة العامة للطيران المدني في ضبط الممارسات بسوق السياحة والسفر الكويتي يشهد لها، إذ ترصد الممارسات في الأسواق وتتخذ إجراءات استباقية منعا لحدوث أي مشاكل تضر بالمسافرين.

وأكد الخرافي أن شركات ومكاتب السياحة والسفر ليست مستفيدة أو لها علاقة بالإجراءات التي اتخذتها الإدارة مع أصحاب تراخيص الاستشارات والإرشاد السياحي، خصوصا أن عمل أصحاب تلك التراخيص يعد جزءا من الروتين اليومي لمكاتب السياحة والسفر إلى جانب مهامهم اليومية في توفير الحجوزات الآمنة والمضمونة للعملاء، ما يعني أن مكاتب السياحة والسفر لديها نموذج عام وأشمل يقدم خدمات كاملة مؤمنة للعملاء.

وأشار الخرافي إلى أن الضوابط القانونية تتيح لأصحاب تراخيص الإرشاد والاستشارات السياحية تقديم خدماتهم إلى العملاء من دون اللجوء إلى إجراء الحجوزات، ونظرا لأن البعض منهم يلجأ إلى حجوزات عبر مواقع خارج الكويت لتوفير أسعار يعتقد أنها تنافسية، فقد يقع فريسة لأي ممارسات غير قانونية تضر بمصالح العميل وصاحب ترخيص الإرشاد والاستشارات نفسه، إذ قد لا يمكن تعويضهم في حال حدوث أي عمليات احتيال في الحجوزات.

وأكد الخرافي أن أصحاب تراخيص الإرشاد والاستشارات يمكنهم التعامل مع مكاتب السياحة والسفر الكويتية بما تتيحه من خدمات ناهيك عن أسعار تنافسية يوفرونها نظرا لحجم أعمالهم، في إطار من التعاون المشترك للوصول إلى تقديم الخدمة المناسبة لعملائهم.

وشدد الخرافي على أن الأمر ليس له علاقة بالمنافسة، بل بتحقيق الصالح العام لأصحاب التراخيص أنفسهم وللعملاء وبالمقام الأول إذ إن أي خلل في الحجوزات مع مكاتب السياحة والسفر الكويتية يمكن ضمان التعامل معه وفق الأطر القانونية وإعادة الحقوق لأصحابها، لكن التعامل مع مكاتب ومواقع خارج الكويت بعيدا عن الإطار القانوني للطيران المدني قد يضيع حقوق جميع الأطراف.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن إيقاف تراخيص نشاط تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الخارجي، جاء بناء على قرار صادر عن الإدارة العامة للطيران المدني، وان هذا النشاط كان من ضمن التراخيص المسموح بها في وزارة التجارة قبل صدور هذا القرار.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة العامة للطيران المدني رأت أن ترخيص تنظيم وتسيير الرحلات يجب أن يكون منضويا تحت نشاط «السفريات»، وهو الأمر الذي يرفضه الكثير من أصحاب تراخيص تنظيم الرحلات السياحية على اعتبار أنهم لا يرغبون بالدخول تحت نظام المكاتب السياحة والسفر وتقديم خدمات حجز التذاكر.

وزاد المصدر: «بناء على ذلك أصبح لزاما على كافة أصحاب التراخيص السابقة العمل على تغيير نشاطهم والحصول على ترخيص جديد لممارسة أنشطة السياحة والسفر كمكاتب، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن «التجارة» مازالت تبحث الموضوع من الناحية القانونية، وذلك بهدف التوصل إلى حل مع الإدارة العامة للطيران المدني».

جدير بالذكر ان نشاط تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الخارجي، يندرج تحت القرار الوزاري رقم 86 لسنة 2023 والذي أصدره وزير التجارة والصناعة بشأن الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، حيث جاء هذا القرار للتعديل على القرار رقم 82 لسنة 2023.