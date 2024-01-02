الاحتلال يقتحم مدينة نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة نابلس.
وأفاد شهود عيان، بأن قوة مكونة من 15 آلية عسكرية إسرائيلية انطلقت من معسكر الاحتلال في بلدة حوارة جنوب نابلس، واقتحمت المدينة من طريق "المربعة"- تل.
وبحسب شهود العيان، فقد تمركزت قوات الاحتلال في منطقة المخفية بنابلس، وقامت بإرجاع مركبات القلسطينيين التي كانت تحاول الوصول إلى المنطقة.
كما شوهدت آليات الاحتلال في محيط المدخل الغربي للبلدة القديمة من المدينة، وبالقرب من نادي حطين ومدرسة الفاطمية، وفي شوارع غرناطة، والمريج، وسفيان، فيما سمع دوي انفجارات وإطلاق نار في بعض المناطق.
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