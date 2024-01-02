الاحتلال يقتحم مدينة نابلس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة نابلس.



وأفاد شهود عيان، بأن قوة مكونة من 15 آلية عسكرية إسرائيلية انطلقت من معسكر الاحتلال في بلدة حوارة جنوب نابلس، واقتحمت المدينة من طريق "المربعة"- تل.



وبحسب شهود العيان، فقد تمركزت قوات الاحتلال في منطقة المخفية بنابلس، وقامت بإرجاع مركبات القلسطينيين التي كانت تحاول الوصول إلى المنطقة.



كما شوهدت آليات الاحتلال في محيط المدخل الغربي للبلدة القديمة من المدينة، وبالقرب من نادي حطين ومدرسة الفاطمية، وفي شوارع غرناطة، والمريج، وسفيان، فيما سمع دوي انفجارات وإطلاق نار في بعض المناطق.

