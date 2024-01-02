آخر ما قاله العاروري قبل استشهاده

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - في آخر لقاء للشهيد صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على شبكة الجزيرة، أكد أنه لا تفاوض مع جيش الاحتلال بشأن تبادل الأسرى حتى انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



كما أوضح العاروري أن حماس أعلنت منذ البداية أن الأسرى الأجانب الذين وصلوا إلى غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول لم يكونوا هدفا، وأن المقاومة مستعدة لإطلاق سراحهم دون مقابل وكذلك النساء والأطفال.



وكانت حماس أعلنت أن إسرائيل اغتالت صالح العاروري نائب رئيس مكتبها السياسي واثنين من قادة كتائب القسام في هجوم بطائرة مسيرة على مبنى في الضاحية الجنوبية ببيروت مساء الثلاثاء.

