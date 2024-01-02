مصر.. وفاة مسؤول أمني كبير في عهد حسني مبارك

توفي فجر اليوم الأربعاء اللواء عدلي فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق، مدير قطاع مصلحة الأمن العام في عهد الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.

وأعلنت أسرة اللواء عدلي فايد وفاته بأحد المستشفيات في محافظة الإسكندرية بعد صراع مع المرض.

وقال موقع "القاهرة 24" المصري إن مصدرا طبيا بالمستشفى الذي توفي به اللواء عدلي فايد، كشف أنه حضر للمستشفى مصابا بمشاكل في الكبد إلا أن الأمر تطور إلى غسيل كلوي ووافته المنية بعد صراع طويل مع المرض.

وحصل عدلي فايد على لقب "جنرال وزارة الداخلية" في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وولد عدلي فايد في الشرقية عام 1949، والتحق بكلية الشرطة عام 1967 وتخرج عام 1971، وأصبح ترتيبه رقم 217 على الدفعة وهي الدفعة التي زامله فيها إسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير لأمن القاهرة الأسبق.

تولى منصب مدير مباحث سوهاج والإسكندرية والجيزة ثم عين مديرا لمباحث الوزارة ثم مديرا لقطاع مصلحة الأمن العام، وكان مساعدا للواء وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وتزامن ذلك مع أحداث العام 2011.



