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الجيش الإسرائيلي يعلن استعداده لكل السيناريوهات بعد مقتل قيادي في حماس

1/2/2024 8:00:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أنه مستعد "لكل السيناريوهات" بعد مقتل القيادي في حركة حماس صالح العاروري بضربة استهدفت مكتبا للحركة الفلسطينية في الضاحية الجنوبية لبيروت، نسبها مسؤولون أمنيون لبنانيون إلى إسرائيل.

وصرح الناطق باسم الجيش دانيال هاغاري في مؤتمر صحافي "(الجيش) في حالة تأهب (...) دفاعا وهجوما. نحن على أهبة الاستعداد لكل السيناريوهات" بدون التعليق بشكل مباشر على مقتل العاروري.


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