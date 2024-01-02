Wednesday, 03 January 2024 03:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


7 شهداء و11 جريحا في عملية اغتيال العاروري - اسماء

1/2/2024 7:24:19 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
قالت "الوكالة الوطنية للإعلام" (وكالة الانباء اللبنانية) ، بأن الضربة الجوية المعادية بثلاثة صواريخ من مسيرة، والتي استهدفت مقرا لحركة "حماس" في ضاحية بيروت الجنوبية، أسفرت عن ارتقاء ٧ شهداء وإصابة 11 آخرين.

والشهداء هم

-
الشهيد الشيخ صالح العاروري.

-
القائد القسامي سمير فندي

-
القائد القسامي عزام الأقرع

-
الشهيد محمود زكي شاهين

- الشهيد محمد الريس

-
الشهيد محمد بشاشة

-
الشهيد احمد حمود

وقالت الوكالة ان مسيرة معادية استهدفت بثلاثة صواريخ الشقة حيث كان يعقد فيها اجتماع ويتواجد القيادي في "حماس"، صالح العاروري مع مرافقيه، وقد استهدفت المسيرة ايضا السيارة.

وأكدت حركة حماس "اغتيال" القيادي في الحركة صالح العاروري في ضربة معادية في الضاحية الجنوبية لبيروت ، الثلاثاء، مع اثنين من قادة "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لـ "حماس".


MENAFN02012024000151011027ID1107678634

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث