7 شهداء و11 جريحا في عملية اغتيال العاروري - اسماء

MENAFN - Khaberni) خبرني -قالت "الوكالة الوطنية للإعلام" (وكالة الانباء اللبنانية) ، بأن الضربة الجوية المعادية بثلاثة صواريخ من مسيرة، والتي استهدفت مقرا لحركة "حماس" في ضاحية بيروت الجنوبية، أسفرت عن ارتقاء ٧ شهداء وإصابة 11 آخرين.

والشهداء هم

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الشهيد الشيخ صالح العاروري.

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القائد القسامي سمير فندي

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القائد القسامي عزام الأقرع

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الشهيد محمود زكي شاهين

- الشهيد محمد الريس

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الشهيد محمد بشاشة

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الشهيد احمد حمود

وقالت الوكالة ان مسيرة معادية استهدفت بثلاثة صواريخ الشقة حيث كان يعقد فيها اجتماع ويتواجد القيادي في "حماس"، صالح العاروري مع مرافقيه، وقد استهدفت المسيرة ايضا السيارة.

وأكدت حركة حماس "اغتيال" القيادي في الحركة صالح العاروري في ضربة معادية في الضاحية الجنوبية لبيروت ، الثلاثاء، مع اثنين من قادة "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لـ "حماس".



