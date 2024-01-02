7 شهداء و11 جريحا في عملية اغتيال العاروري - اسماء

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
قالت "الوكالة الوطنية للإعلام" (وكالة الانباء اللبنانية) ، بأن الضربة الجوية المعادية بثلاثة صواريخ من مسيرة، والتي استهدفت مقرا لحركة "حماس" في ضاحية بيروت الجنوبية، أسفرت عن ارتقاء ٧ شهداء وإصابة 11 آخرين.
والشهداء هم
-
الشهيد الشيخ صالح العاروري.
-
القائد القسامي سمير فندي
-
القائد القسامي عزام الأقرع
-
الشهيد محمود زكي شاهين
- الشهيد محمد الريس
-
الشهيد محمد بشاشة
-
الشهيد احمد حمود
وقالت الوكالة ان مسيرة معادية استهدفت بثلاثة صواريخ الشقة حيث كان يعقد فيها اجتماع ويتواجد القيادي في "حماس"، صالح العاروري مع مرافقيه، وقد استهدفت المسيرة ايضا السيارة.
وأكدت حركة حماس "اغتيال" القيادي في الحركة صالح العاروري في ضربة معادية في الضاحية الجنوبية لبيروت ، الثلاثاء، مع اثنين من قادة "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لـ "حماس".
MENAFN02012024000151011027ID1107678634
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.