سوق دبي لأعلى مستوى في 3 أشهر بمكاسب 2.9 مليار درهم

صعد مؤشر سوق دبي المالي بـ0.77% أو ما يعادل 31.25 نقطة، أمس، في أولى جلسات سنة 2024، مسجلاً 4091.05 نقطة، وهو أعلى مستوى في 3 أشهر تقريباً، وتحديداً منذ جلسة 6 أكتوبر الماضي، ليربح السوق 2.9 مليار درهم، بدعم مكاسب الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 687.5 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 690.38 مليار درهم في نهاية جلسة أمس.

وقفز سهم ((تكافل الإمارات)) بالحد الأقصى عند 0.449 درهم، ليقود ارتفاعات 26 سهماً في سوق دبي المالي.

وتدعم أداء سوق دبي، بارتفاع أسهم ((أمان)) 10.6%، و((سلامة)) 8.7%، و((الفردوس القابضة)) 7.4%، و((أمانات القابضة)) 5%، و((سالك)) 4.5%، و((دبي الإسلامي)) 1.4%.

واستحوذ سهم ((إعمار العقارية)) على سيولة جاوزت 73.86 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً 0.76%، تلاه ((أمانات القابضة)) بسيولة 63.5 مليون درهم، ثم ((الخليج للملاحة)) جاذباً 33 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 74.8 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 126 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 51.23 مليون درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي))، أمس، بنسبة 0.105% إلى مستوى 9587.93 نقطة.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من مجمل التداولات بنحو 211.68 مليون درهم، تلاه ((أدنوك للغاز)) جاذباً 78.4 مليون درهم، ثم ((ملتيبلاي)) بسيولة 77.5 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً 0.63%. وارتفع في سوق أبوظبي أسهم ((بالمز الرياضية)) 9.2%، و((أدنوك للإمداد)) 6.3%، و((سيراميك رأس الخيمة)) 4.9%، و((بنك رأس الخيمة الوطني)) 3.8%.

السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.4 مليار درهم، موزعة بواقع 1.07 مليار درهم في سوق أبوظبي، و349 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 386.1 مليون سهم عبر تنفيذ 22.5 ألف صفقة.