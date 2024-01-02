منح عقد أساسات 6 مبانٍ ضمن «ريم هلز» بـ 62 مليوناً

أعلنت شركة كيو للعقارات التابعة لشركة كيو القابضة منح عقد هندسة الأساسات وتثبيت 5000 ركيزة للمباني السكنية الستة ضمن مشروع ريم هلز لمجموعة ((NSCC International Ltd))، بقيمة 61.96 مليون درهم.

يقع مشروع ريم هلز في قلب أبوظبي، وهو أول مجمع مسور في جزيرة الريم. وقال ماجد عودة، الرئيس التنفيذي لشركة كيو القابضة: ((يسعدنا أن نعلن عن هذ الاختيار. وسنعمل معاً على تحقيق النجاح لمشروع ريم هلز والارتقاء به لآفاق جديدة)). وتتألف المباني من شقق مكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم، ومنازل تاون هاوس مكونة من ثلاث غرف نوم.