كلية دبي للسياحة تكرم دفعة جديدة من المشاركين بـ«تأهيل»

كرمت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ممثلة في إدارة التوطين دفعة جديدة من برنامج ((تأهيل)) ضمن مبادرة ((نافس)) لتطوير الكفاءات الوظيفية. وشملت الدفعة 15 مواطناً ومواطنة تم تدريبهم وتأهيلهم للعمل لدى مجموعة صديقي القابضة، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج ((نافس))، وكلية دبي للسياحة، وصديقي القابضة.

وبرنامج ((تأهيل)) هو ثمرة التعاون البناء بين الجهات في القطاعين العام والخاص، لتنفيذ البرامج التدريبية التي تدعم التوطين في القطاع الخاص. وأعلنت كلية دبي للسياحة عن الانتهاء بنجاح من البرنامج التدريبي ((تأهيل لقطاع التجزئة))، والذي تم خلاله تدريب المشاركين من المواطنين والمواطنات الملتحقين بالوظائف لدى مجموعة صديقي القابضة.

وقال أحمد آل ناصر، الوكيل المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية في وزارة الموارد البشرية والتوطين: ((تطوير مهارات الكوادر الوطنية وتعزيز كفاءتهم في سوق العمل، يندرج ضمن أولويات الوزارة، ويتلاقى مع جهودها المستدامة لتنفيذ التوجهات الوطنية الرامية لتمكين المواطنين وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل، من خلال ربط متطلبات التوطين في الفرص الوظيفية مع القدرات والتخصصات الفعلية للمواطنين الباحثين عن عمل، ما يدعم تنافسيتهم وتطورهم الوظيفي، وقدرتهم على قيادة وتحقيق التوجهات المقبلة، والرؤية الاقتصادية الطموحة للدولة)).

وأوضح أن ((تأهيل)) يعكس رسوخ نهج الشراكة بين مختلف القطاعات في تبني وإنجاح الأهداف الوطنية، وأهمها ملف التوطين، خصوصاً في القطاعات الاستراتيجية المستهدفة، التي يحتل قطاع التجزئة مكانة رئيسية فيها، نتيجة حجم مساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وما يحققه من نمو مستدام واتساع في حركة الأعمال، ونحن بدورنا نثمن هذه المبادرة ونشكر القائمين عليها، ونبارك للخريجين ونتمنى لهم رحلة ريادة موفقة في سوق العمل((.

وقال حسن صديقي، رئيس إدارة الموارد البشرية في مجموعة صديقي القابضة:))يشكل دعم المجتمع من خلال تطوير مواهبنا المحلية والارتقاء بمهاراتهم هدفاً رئيسياً لمجموعة صديقي القابضة. ونود أن نتوجه بجزيل الشكر إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين وبرنامج نافس ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

لقد ساهم برنامج تأهيل في تزويد المنضمين إلينا مؤخراً بالمعارف والمهارات اللازمة لتحقيق النجاح في مسيرتهم المهنية مع مجموعة صديقي القابضة. ونتطلع إلى رؤية مواهبنا الإماراتية تشغل أبرز المناصب القيادية داخل المؤسسة. وشكراً لكم مجدداً((.

وقالت مريم المعيني، نائب الرئيس لتوطين القطاع الخاص في كلية دبي للسياحة:)) سعداء بتدريب دفعة جديدة من برنامج تأهيل بالتعاون مع إحدى أهم الجهات الداعمة للتوطين في القطاع الخاص متمثلةبمجموعة صديقي القابضة، عبر توفير فرص وظيفية للكوادر الإماراتية الطموحة في مختلف المجالات، ونتطلع من جانبنا إلى تعزيز هذه الشراكة، والبحث عن شراكات وسبل جديدة للتعاون، وإلهام المزيد من الكفاءات الوطنية لتحقيق النجاح المتواصل".